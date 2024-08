El Ayuntamiento de Ribeira valora en un millón de euros el coste de la liquidación por el rescate del parking del Centenario

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, compareció esta mañana para dar a conocer a los ciudadanos que desde ya el parking subterráneo del Centenario vuelve a ser de gestión municipal y que pasa a abrir las 24 horas todos los días del año tras activarse el contrato con Cycle Servicios Galicia SL, empresa de economía social que resultó adjudicataria por 337.271 euros y dos años -prorrogable inicialmente por otros dos años más y otros 9 meses- del contrato de conserjería, portería, control y supervisión de dicha instalación. Lo hizo acompañado de la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, que desveló que los técnicos municipales habían realizado una valoración de la liquidación, una vez descontado los gastos de electricidad, del canon concesional y del IBI, entre otros, que tendrá que abonar la Administración local por esa instalación por su rescate y que se eleva a algo más de un millón de euros. El Concello ya dio traslado de esa cifra a la administradora concursal y se está a la espera de una respuesta, que en caso de que no le parezca bien y no sea aceptada, se entrará en un litigio y será un juez el que decida.

El primer edil hizo pública su satisfacción y la del equipo de gobierno que encabeza "por conseguir unha cuestión que para nós era prioritaria, como a de facilitar un aparcadoiro" a las personas que acudan a la ciudad a trabajar, a comprar o hacer recados o gestiones y que tienen la necesidad de dejar su vehículo "nun espazo céntrico e a bo prezo”. Pérez Barral indicó que desde que tienen responsabilidades de gobierno empezaron a trabajar para que el anuncio que se hizo hoy fuese una realidad y avanzó que en los próximos meses se va a actuar en la parte material, con la adjudicación del sistema de cobro con unos cajeros inteligente y de acceso, una actuación que se presupuestó en 169.949 euros, pero que las ofertas recibidas suponen bajas entre el 23,11% y 4%.

Igualmente, recordó que en los próximos meses se procederá a remodelar la Praza do Centenario para eliminar las humedades y filtraciones que existen en el aparcamiento subterráneo del Centenario, que salió a licitación por 1.210.000 euros y que incluye son conexión con la Praza do Concello a través de la Rúa Otero Pedrayo, su ordenación y dotación de espacios verdes. “Con esas tres actuacións pretendemos que o aparcadoiro do Centenario sexa accesible, renovado e que lle de servizo a toda a poboación de Ribeira", dijo el mandatario local, quien insistió en que dicho parking tiene unas tarifas "moi económicas", calificándolo como el más barato de O Barbanza, pués se puede dejar el coche durante dos horas por 1,5 euros y si se compra en el comercio de proximidad se podrá incluso reducir esa cuantía.

Herminia Pouso recordó que fueron muchos los pasos adelante que se dieron para recuperar la gestión de este aparcamiento y que se trata de una infraestructura que surgió en base a una concesión de obra y servicio por un periodo de 50 años y que por "avatares do mundo empresarial", la compañía concesionaria entró en concurso de acreedores y que hasta ayer estuvo gestionada por una administradora concursal. También habló de la ordenanza fiscal que, ahondando en las palabras del alcalde, establece unas "tarifas asequibles para todos los ciudadanos, y recordó las diferentes opciones para solicitar ser usuarios y abonados y los beneficios do cambio de maquinaria en general con software de control de matrículas que se cree que va a aportar una mayor eficiencia en la gestión. Y acabó expresando su deseo de que la nueva gestión cumpla las expectativas de los ribeirenses y visitantes que se vean en la obligación de hacer uso de dicha instalación.