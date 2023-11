Os Bolechas recalan en A Pobra con su último montaje sobre su visita en familia a una galería de arte

"Os Bolechas en familia visitan unha galería de arte" es el título de la nueva actividad que llega hoy hasta A Pobra do Caramiñal enmarcada en el programa Falaredes 2023 de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, y que ya estuvo en el auditorio municipal de Rianxo el pasado 28 de octubre. Este espectáculo de marionetas tendrá lugar a partir de las cinco de esta tarde en el Teatro Elma, donde el público infantil y familiar podrá acompañar a esos personajes en una visita a una galería de arte, donde conocerán a un pintoresco artista y sus cuadros abstractos y surrealistas. Os Bolechas no entienden ese tipo de arte, prefieren pintar cuadros más figurativos y realistas y, con la ayuda del público asistente, dibujarán a sus antepasados. A este respecto, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, explicó que se trata de una propuesta que "ademais de entreter e servir para pasar unha tarde divertida, tamén ten unha visión pedagóxica porque dinamiza o uso da lingua galega entre as crianzas". Para asistir a este espectáculo no se precisa inscripción previa.

Bisabuelos, tatarabuelos, familiares prehistóricos... loss antepasados de Os Bolechas regresan en esta nueva aventura plasmados en el lienzo, ya que los hermanos visitan una galería de arte e visitan unha galería na que coñecen a un pintoresco artista e os seus cadros abstractos e surrealistas, mais non acaban de entender este tipo de arte e prefiren pintar cadros máis figurativos e realistas. Despois de darlle moitas voltas, e coa axuda do público, deciden debuxar aos seus antepasados. Desde la Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia remarcan la importancia de esta iniciativa ya que “Os Bolechas son un referente positivo para os cativos na promoción e o uso da lingua e cultura galegas, así como unha forma de dinamizar o ocio en galego”, señalaron. Este espectáculo se incluye en una gira orientada a un público entre 5 y 12 años, pero también es una opción para pasarlo bien en familia. De esta manera, la obra pretende fomentar el interés por el arte y el conocimiento de la familia y sus antepasados, sin perder la diversión de los niños. "Os Bolechas son referentes na promoción e uso do idioma galego, polo que é unha perfecta alternativa de ocio en galego, que tamén motiva o coñecemento dos nenos, ao mesmo tempo que se reforza a arte como un elemento potenciador do noso patrimonio e de lembranza e honra dos antepasados", subrayaron desde dicho departamento autonómico gallego.