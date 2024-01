El Bus con los Reyes Magos ya inició en Oleiros y Palmeira su periplo por las parroquias de Ribeira

Los Reyes Magos ya están en Ribeira desde primera hora de esta mañana y ya han empezado a recorrer sus parroquias rurales en el Bus Real, en el que están recibiendo a los niños, a los que están repartiendo caramelos y otros obsequios, e incluso entregando un regalo sorpresa especial a través de un sorteo entre los poseedores de las rifas extraídas. Ya estuvieron en el centro social de Oleiros, donde debieron aguardar a que amainase el chaparrón que cayó durante varios minutos, y en el puerto de Palmeira. Está previsto que a partir de ahora pase por Castiñeiras (puerto, 11.30), Aguiño (aula de música, 12.15), Carreira (capilla de A Guía, 13.00), Artes (Centro Recreativo, 16.00), Olveira (casa de cultura, 16.40) y Corrubedo (puerto, 17.30).

Ya por la tarde, está previsto que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a las 17.30 horas al puerto de Ribeira en las embarcaciones tradicionales de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna -“Virxe do Carme”, “Dorna Nai” y la “Jalerna”-, y desde allí irán a pie hasta la Rúa Canarias, para salir a las seis de la tarde, dirigiéndose por Rúa de Galicia a la rotonda de Padín y seguir por Avenida da Coruña a la glorieta de As Carolinas, para regresar al centro por las avenidas de la fachada marítima hasta la rotonda del principio del Malecón, subirá por la Avenida Romero Ortiz, girará hacia el tramo peatonal de la Rúa de Galicia y atravesará Rúa Canarias, Avenida Miguel Rodríguez Bautista, Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, glorieta de La Sirena, Avenida Rosalía de Castro, Praza do Concello y Rúa Mariño de Rivera, para rematar en Praza de España, donde habrá un gran escenario en el que tendrá lugar la recepción a los Reyes Magos, que sortearán tres obsequios entre los poseedores de las rifas repartidas durante esta Navidad Antes albergará un espectáculo de baile infantil de Alfaia, que volverá a montar un belén viviente.



Durante la cabalgata se arrojarán 2.500 kilos de caramelos sin gluten y habrá pequeños espectáculos pirotécnicos en As Carolinas, puerto y Praza do Centenario, y uno más de mayor magnitud al remate en la Praza de España. El evento será inclusivo, para lo que habrá un tramo sin ruidos pensado para la población con TEA y TDAH, concretamente en la Rúa Canarias, por donde pasarán todas las carrozas y agrupaciones sin música. Y se habilitará aparcamiento reservado para esas familias en Rúa Cordieiro, para lo que se debe recogerse antes la autorización en el departamento de Cultura. Una vez rematado el desfile, los Reyes Magos saludarán a todos los asistentes a la Praza de España y realizarán el sorteo de tres obsequios entre los niños poseedores de las rifas que se fueron repartiendo en las visitas del Cartero Real, el Apalpador y Papá Noel en las distintas actividades programadas por el área municipal de Cultura durante esta Navidad.