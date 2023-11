El centro Divino Maestro de A Pobra desarrollará un proyecto Erasmus+ en Suecia, Francia y Portugal

El Centro de Formación Profesional "Divino Maestro" de A Pobra do Caramiñal, especializado en la familia profesional de Administración e Xestión, celebró en el Teatro Cine Elma, una jornada de difusión de su nuevo proyecto Erasmus+ que estuvo dirigida a profesorado y alumnado, y en la que se desvelaron los detalles de esta iniciativa de internacionalización que se desarrollará a lo largo del año 2024. En la mesa de intervinientes tomaron la palabra dos alumnos beneficiados con movilidades de Erasmus+, concretamente, Raquel Martínez, que estuvo en Bolonia (Italia), y Fernando Oujo, que se desplazó a la región de Porto (Portugal), para realizar las prácticas de fin de ciclo formativo. Los estudiantes compartieron lo vivido en esa actividad, incidiendo en la idea de que supuso una "experiencia vital" para ellos y destacando el enriquecimiento personal, profesional y cultural que supusieron. Finalmente, animaron a sus compañeros a solicitar una plaza para aprovechar esta oportunidad.



Asimismo, en esa sesión participaron profesores del centro educativo Lycée Janet et Curie, de Sens (Francia), tomando la palabra Catherine García, en su condición de directora de FP de dicha institución formativa. El profesorado francés quiso aportar certezas sobre las condiciones de seguridad en las que se desplaza el alumnado, indicando que ellos, al ser socio del Divino Maestro, velarán para que las movilidades se desarrollen con normalidad y garantizando su asistencia en caso de ser preciso. Finalmente, habló la directora, Chefa Bretal, para dar cuenta de las movilidades que están previstas: cuatro de alumnado para la realización de la formación en centros de trabaj -prácticas profesionales- entre abril y junio, dos profesores se desplazarán, previsiblemente, a Suecia para realizar un aprendizaje por observación y, finalmente, se invitará a dos docentes expertos del Instituto para a Qualificação IP-RAM, de la región de Madeira (Portugal), para que la comunidad educativa del Divino Maestro pueda conocer casos de éxito en otros centros europeos.



Plan de internacionalización

Todas estas actividades están previstas en el marco del Plan de Internacionalización, para que el centro de formación Divino Maestro de A Pobra se pueda integrar en el Espacio Europeo de Formación Profesional, en su búsqueda por la excelencia académica y por la generación de oportunidades para su comunidad educativa. "A implementación deste proxecto Erasmus+ foi posible grazas ao traballo do claustro do centro e á posta en marcha dun equipo de programas internacionais que seguirá traballando para que o impacto de Erasmus+ sexa cada vez maior", subrayó Chefa Bretal.