Un condenado a año y medio de prisión por tráfico de drogas en Ribeira evitará entrar en la cárcel si no reincide

La Sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a un año y seis meses de cárcel a un hombre como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud de las personas, en Ribeira, así como a su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena impuesta y multa de 363 euros, con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, habiéndose comprometido el procesado al pago de la misma en doce entregas mensuales. Además, se acordó la imposición de las costas judiciales, así como el comiso y destrucción de la droga que le fue incautada.



Además, la sala presidida por el magistrado Ángel Pantín Reigada, como ponente, acordó la suspensión del cumplimiento de la condena privativa de libertad por un periodo de dos años, por lo que no entrará en prisión, con los apercibimientos correspondientes, entre los que se incluye que el condenado no reincida en actividad delictiva. Ese periodo empezará a contar desde la fecha de la celebración del juicio, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre después de múltiples suspensiones por diferentes motivaciones. Fue entonces cuando se procedió a dictar sentencia oralmente y de la que se declaró su firmeza al expresar las partes implicadas en la causa penal su intención de no recurrirla.



A la referida sentencia se llegó después de que el Ministerio Fiscal procedió a la modificación, con carácter previo, de sus conclusiones, manifestando el abogado del acusado y este último personalmente su conformidad expresa con la cualificación de la acusación. En la vista oral se dio por probado que en torno a las doce y veinte del mediodía del 22 de diciembre de 2020, el ahora condenado portaba para su venta a terceros 0,506 gramos de heroína con una pureza del 56,34% distribuidos en siete bolsitas termoselladas y 0,714 gramos de cocaína con una riqueza del 92,01% distribuidos en cuatro envoltorios termosellados. Los hechos enjuiciados ocurrieron en el centro urbano de Ribeira, cuya causa fue tramitada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº3 de la capital barbanzana y el valor económico de la droga incautada ascendió a 363 euros.



En su escrito inicial de acusación o de conclusiones provisionales, la Fiscalía solicitaba que se le impusiera al acusado una condena de cinco años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago de una multa de casi 1.090 euros, petición que se vio sensiblemente reducida al alcanzar la referida conformidad con el letrado del acusado.