La conselleira de Medio Ambiente reprocha el “baile de números" en la recogida de sacos de pellets plásticos en Ribeira

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, manifestó ayer que “es cierto que hay un baile de números en el caso de Ribeira que os quiero avanzar, pues hablaban de una recogida de 40, 50 y llegaron a 60. Bueno, estamos esperando a que nos den la información detallada pero, en todo caso, no coincide lo que salió los primeros días en los medios de comunicación con la información que le están trasladando a la subdirectora de Residuos, que es la que debe hacer el control de lo que se hace con esos residuos al final de todo este operativo”. Así respondió la responsable del departamento autonómico medioambiental a una consulta sobre la posibilidad de algún desajuste en la contabilidad de los sacos enteros con pellets plásticos retirados del litoral gallego o si, por el contrario, se contabilizan de manera independiente los de la Xunta y los que sacan los ayuntamientos. Vázquez precisó que los sacos que contabiliza el ejecutivo gallego son los recogidos en su propio operativos, y que a ello hay que añadir los que recogen los ayuntamientos, y que por parte de la Subdirección de Residuos, de la que dijo que está en continua comunicación con las administraciones locales para que les pase la información detallada de los sacos y las recogidas que están haciendo ellas La conselleira indicó que el personal contratado por la Xunta retiró microplásticos equivalentes a 99 sacos, mientras que el Ayuntamiento de Ribeira ya retiró 82 sacos, por lo que todo apunta que se contabilizan de manera independiente.



El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, reaccionó a esas manifestaciones de Ángeles Vázquez indicando que desde el pasado 13 de diciembre el GAEM estuvo retirando sacos enteros y también pellets plásticos que se depositan de manera individual en las playas de la capital barbanzana, especificando que los tiene contabilizados por días en que se sacaron del litoral “e, por tanto, podemos concluír, que levamos retirados 82 sacos enteiros, los cuatro últimos en una zona rocosa de O Corgo de difícil acceso. Non entendemos esas declaracións que fai a conselleira de Medio Ambiente dicindo que é un caos a contabilización deses sacos en Ribeira. Se alguén ten un caos na súa estrutura e no seu traballo esa é a Consellería de Medio Ambiente, que ata o día de hoxe non se puxo en contacto co Goberno municipal de Ribeira para saber cantos sacos tiñamos, como vamos a proceder á retirada de pellets que hai nas praias, nin tampouco sabemos que se vai facer coa xestión deses sacos que se están retirando”. Por ello, le pidió una vez más a Ángeles Vázquez que aclare “cal é o seu traballo, que exerza as súas competencias e que non nos deixe sos aos concellos coa tareja de limpar as praias, pois en Ribeira estamos actuando de maneira dilixente”.