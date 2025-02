La Consellería do Mar invertirá 133.000 euros en renovar la iluminación del puerto de Cabo de Cruz

La Consellería do Mar tiene previsto llevar a cabo antes de que remate este primer semestre del año la mejora de la iluminación del muelle de Cabo de Cruz mediante la instalación de sistemas de alumbrado led para crear espacios más eficientes en el consumo energético y aumentar su competitividad, que permitirá un ahorro en el consumo eléctrico del 60%. Se trata de una actuación en la que se invertirán 133.000 euros y que se enmarca en el plan de modernización de los sistemas de alumbrado de 26 puertos de titularidad autonómica que está dotado con un total de 3,8 millones de euros.

Así se lo dio a conocer esta mañana el titular de dicho departamento autonómico, Alfonso Villares, al alcalde de Boiro, el socialista José Ramón Romero, en la reunión de trabajo que mantuvieron para abordar asuntos de interés para la localidad, entre los que se incluyó la referida intervención proyectada por Portos de Galicia, cuyo presidente, José Antonio Álvarez, también asistió a dicho encuentro, en el que se dio cuenta de otras actuaciones previstas por la Consellería do Mar en el municipio boirense, como es el caso de la construcción de una rampla de varada que también dará servicio al club de remo local "e que se atopa parada á espera do preceptivo informe de Costas do Estado desde xullo de 2024", señaló Villares.



Además, el conselleiro de Mar anunció que próximamente está previsto sacar a concurso las naves portuarias vacía de titularidad autonómica para ponerlas a disposición del sector y, en caso de no despertar interés, se pondrán a disposición del Ayuntamiento. Alfonso Villares también trató con el primer edil boirense la tramitación de los procesos de reversión de los terrenos portuarios declarados innecesarios para la actividad portuaria.

En esa línea, la Administración local tiene previsto trasladar a Portos de Galicia una solicitud para dar inicio a la tramitación, en línea con lo que se está haciendo con otras localidades de la comunidad autónoma. El conselleiro explicó que "estes procesos seguen os criterios técnicos acordados e ratificados previamente polo Goberno galego coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en base aos cales a Xunta proporá devolver ao Estado os terreos declarados innecesarios situados actualmente en dominio público portuario para a súa posterior transferencia ao Concello", precisó.