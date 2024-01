La corporación local de Ribeira da luz verde a participar en el POS+2024 con ocho proyectos por 742.879 euros

El pleno de la corporación municipal de Ribeira aprobó en su última sesión ordinaria la participación del Ayuntamiento en el POS+2024 de la Diputación de A Coruña por un importe total de 742.879 euros. En la propuesta de inversiones se contemplan la ampliación de la línea de abastecimiento de agua en la Rúa Río Azor, en Palmeira, por 115.498 euros; la pavimentación del camino de O Vilar a Vixán, en Carreira por 106.501 euros, la red de pluviales y pavimentación de las calles A Revolta y Fonteseca, en Castiñeiras, por 112.109 euros; la renovación de la traída de agua en la Rúa da Cerca, en Aguiño, por 174.673 euros; las redes de alcantarillado y abastecimiento en el lugar de Arribas (Artes) por 98.921 euros; la ampliación de la traída de agua en la carretera DP-7304 en Olveira por 36.593 euros; la renovación de servicios y pavimentación en la Rúa Canaval, en Corrubedo, por 45.308 euros, y la pavimentación del camino de Os Muíños, en Oleiros, por 53.276 euros.



Desde el Gobierno local se indicó que se propone una obra por cada parroquia para dotar y ampliar los servicios básicos fundamentales, aunque la portavoz del PP, Mariola Sampedro, reprochó que no hubiera ninguna para la capital del municipio, que aglutina a más del 50% de la población, además de que se podría destinar a alguna inversión en Santa Uxía o ampliar otras actuaciones propuestas con parte de los más de 372.000 euros que se propone dedicar a gasto corriente. La edila de Economía e Facenda, Herminia Pouso, que dijo que se priorizan las actuaciones que garantizan al calidad de vida de los ribeirenses, refirió que se van a destinar más de 372.000 euros del POS+2024 a gasto corriente “para aliviar as contas do Concello, debido ao gasto enorme de obra pública comprometida polo anterior Goberno e que está tensionando as arcas municipais. Un gasto que poderiamos ter adicado a outras obras que nos demandan os veciños”. El pleno también aprobó la participación en el POS+Adicional 1/2024 por 133.725 euros para financiar gasto social extraordinario para ampliar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que supone un coste superior al millón de euros.