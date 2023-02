Corrubedo reprocha al conselleiro de Sanidade que "xustifique" la desatención de su centro de salud

Alrededor de 70 personas se manifestaron esta mañana por las calles del entorno de la Casa do Mar y del puerto de Corrubedo para seguir reclamando que se cubra la plaza de médico a tiempo completo y todos los días en el consultorio periférico de la parroquia. Ese fue el grito de guerra que repitieron hasta la saciedad durante su recorrido y también lanzaron reproches al conselleiro de Sanidades, Julio García Comesaña, después de que la semana pasada tratase de justificarse ante la "grave situación" del ambulatorio de dicha parroquia ribeirense, y de la sanidad pública en general. Indicaron que el "firme compromiso" que el máximo responsable del departamento sanitario autonómico "está á vita, xa que levamos tres meses sen facultativo fixo, sen coñecer os horarios nos que imos ser atendidos e sen un profesional médico que nos coñeza e nos atenda con axilidade".

Los manifestantes entendieron que con las declaraciones de Comesaña en que indicó que el consultorio periférico de Corrubedo tiene asignado un cupo de 619 cartillas y que se tardan siete minutos en llegar desde dicho núcleo de población al centro de salud de Ribeira -no saben de donde ha sacado ese cálculo o si se lo ha inventado-, "trató de xustificar o peche do noso ambulatorio", por lo que aseguran que si no se llegan a movilizar hoy ya no contarían con esas instalaciones abiertas "pois o médico desapareceu diun día para outro sen aviso, e se chegamos a calar e imos a Ribeira, hoxe todo estaría desmantelado". Respecto a que le puedan parecer pocas las más de 600 cartilla asignadas al consultorio de Corrubedo, le proponen que a esa cifra le sume las de la vecina parroquia de Olveira, que tienen que ir al centro de salud de Ribeira, y a buen seguro que agradecerán tener un consultorio periérico más cercano al que acudir.

De igual modo, le indican al conselleiro de Sanidade que el centro de salud de Ribeira está desbordado, en el que normalmente falta la mitad de médicos de su plantilla y en el que se centraliza la asistencia sanitaria de gran parte de la población del municipio "e cada día pretenden coller a máis", por lo que consideran que los facultativos tienen que sufrir grandes jornadas de trabajo, atendiendo a una gran cantidad de cartillas y ven aumentada la precariedad de su puesto de trabajo, "o que repercute na atención que recibe a poboación". Por ello, señalan que los médicos no quieren aceptar esas condiciones y la sanidad pública "sobre os `problems que vemos hoxendía".

Los vecinos de Corrubedo afirman que no ven que, a la vista de las declaraciones de García Comesaña, la situación vaya a mejorar, pues meses después de empear el problema "non se contrata persoal, só se lle quita a uns centros para tapar furados noutros. Non sabemos onde terminarán eses millóns de euros que o conselleiro de Sanidade di que gastaron na Atención Primaria, xa que as listas de espera seguen a medrar, no hospital comarcal faltan profesionais especialistas e a list é interminable". Por ello, animan a los vecinos a seguir en la lucha y que, aunque son pocos, "pelexaremos por unha reorganización do servizo". "Contra os recurtes ue tanto lle gustan a esta xente, sigamos movilizándonos todos os xoves par que se enteren das nosas reivindicacións e traballen para solucionalo, que é o que teñen que facer en lugar de tirar balóns fora", subrayaron.

Pero, en Corrubedo afirman que no se trata de un problema que afecta sólo a esa parroquia, pues cada vez son más las personas que tienen menos servicios públicos, E este conselleiro amósase encantado ao defender que funciona correctamente, cando as citas non se están dando dun día para outro, e iso é mentira e eles sábeno, pois habitualmente temos que agardar ata unha semana". También refirieron que el Hospital do Barbanza también tiene carencias, y como prueba indicaron que estos días tuvieron conocimiento de una reclamación de un vecino que lleva un año esperando por una cita de rehabilitación, "e a resposta do director do distrito sanitario foi que van en función da antigüidade- Pois mal vamos cando lles parece normal esperar un ano por unha proba ou tratamento, e aínda o xustifican", precisaron.