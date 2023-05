La cultura tomará este mes los espacios públicos e A Pobra con motivo del Día das Letras Galegas

El Ayuntamiento pobrense diseñó una programación durante este mes para conmemorar el Día das Letras Galegas que va más allá del propio día 17 para rendir homenaje al intelectual Francisco Fernández del Riego que, en palabras de la concejala de Cultura, Patricia Lojo, "destacou pola súa produción literaria, artigos de opinión en numerosas cabeceiras e o seu papel no ámbito editorial", además de que con esta fecha se pretende "pór en valor a nosa lingua, as nosas letras, a nosa identidade." Acompañada de la técnica municipal de dicho departamento, Fita Sanisidro, la edila desgranó el contenido de una agenda pensada especialmente en las nuevas generaciones y en la que también el tejido asociativo asume un rol significativo.

As actividades arrancan mañana, día 11 de mayo, con propuestas con contenido pictórico y literario. Así, a las once de la mañana abrirá sus puertas en la casa da cultura Raquel Fernández Soler la exposición "Que grandes as nosas cadrechiñas e cadrechiños! Homenaxe ós/as ilustradores/as de contos infantís", realizada por alumnado del colegio Pilar Maestú Sierra. A las ocho de la tarde, la actividad cultural se desplazará a la auditorio del Museo Valle-Inclán para procederse a la presentación del libro "Entre nós", de Emilio Castro y Carmen Fernández. El viernes 12, alumnos del colegio Salustiano Rey Eiras acudirán a dicho auditorio (10.30 horas) a presenciar la entrega del V V Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro y a la presentación de la obra ganadora de esta edición, "Teño un volcán dentro", de María Canosa.

El 16 de mayo tendrá lugar el concurso "Na procura das Letras Galegas", a cargo de Barafunda Animación y destinada los centros educativos de Primaria, que se desarrollará por las plazas y calles a partir de las diez de la mañana. Y la biblioteca municipal Victoriano García Martí albergará a partir de las seis de la tarde la acción "Xogando a reciclar", de la mano de Fanny Medio Ambiente. Para la jornada siguiente, que es el propio Día das Letras Galegas, se reserva uno de los platos fuertes de la programación cultural, con “Ronsel de verbena”. Desde las once de la mañana y hasta las dos de la tarde, el atrio de la iglesia de O Castelo, los jardines Valle-Inclán y las plazas de Maura, Galicia, Victoriano García Martí y Cantón da Leña serán punto de encuentro con la cultura: un recorrido guiado, escenas costumbristas, música, bailes, cantos y desfile de trajes tradicionales, con la implicación de los colectivos Caramiñas, Eiradela, Arrancadeira, Xiada y Ruadiña y el Museo Valle-Inclán.

Además, Arrancadeira impartirá el día 19 unos talleres de los maios, siendo de 18.30 a 19.30 horas cuando ofrecerá un taller teórico en el aula de estudio situada en la planta superior de la biblioteca municipal, mientras que la parte práctica tendrá lugar en el Cantón da Leña de 19.30 a 21.30 horas. Y el broche de oro de esta programación llegará el día 20, a partir de las siete y media de la tarde en el Cantón da Leña, las plazas de Maura y Rosalía de Castro y los jardines Valle-Inclán con el festival "Bailando ás flores" de Arrancadeira.