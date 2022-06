El delegado del Gobierno ve que la obra del Pazo de Martelo reúne condiciones para los fondos Next Generation

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, visitó ayer Rianxo y puso de manifiesto el carácter municipalista del Ejecutivo estatal, con inversiones de un millón de euros en dicha localidad para impulsar su transformación y para contribuir a fijar población. En ese sentido, señaló que “nunha vila historicamente marcada pola emigración, este Goberno está a poñer os bimbios para tecer o futuro dun Rianxo máis verde, máis dixital e con máis servizos para a veciñanza”. El alcalde Adolfo Muiños le presentó el proyecto de rehabilitación del Pazo de Martelo, que precisa de una inversión de 1,2 millones, y que Miñones cree que reúne las condiciones para ser financiado por fondos Next Generation, dentro del Plan de Inversiones para la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), pues, además de mejoras la eficiencia energética y la accesibilidad, supone actuar sobre un Bien de Interés Cultural (BIC). "É un proxecto que ten moi boa pinta para que poia ser financiado, pero é unha concorrencia competitiva e vi ser complicado", precisó el delegado.





Miñones comprobó la renovación del alumbrado y la mejora de las viviendas en la ARI, entre otras actuaciones subvencionadas por el Estado, y trasladó al Ejecutivo municipal la “oportunidade histórica” del Plan de Recuperación del Gobierno, llamando a que Rianxo sea “protagonista do cambio” y seguir su transformación para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El delegado puso en valor la aportación de 800.000 euros para renovar 2.700 puntos de luz, mejorando su eficiencia energética y reduciendo su consumo eléctrico; y 53.000 euros del Ministerio de Agenda Urbana en la última convocatoria de la ARI. También se refirió a las ayudas a la rehabilitación de viviendas, para financiar hasta el 100% de las actuaciones que mejoren la eficiencia energética. “E, por suposto, un lugar onde é desexable vivir é necesariamente un lugar libre de violencia. Para iso, Rianxo recibiu máis de 14.000 euros no último reparto dos Fondos do Pacto de Estado contra a violencia de xénero”, añadió Miñones. Y en cuanto a digitalización, destacó que se promueven dos proyectos para llevar la banda ancha de última generación a 41 viviendas y empresas de la villa.