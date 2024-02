Detectan la aparición de una mancha de grandes dimensiones en la playa de Coroso

Salvamento Marítimo, el Servicio de Guardacostas y el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira participó ayer en un operativo tras el aviso de la aparición de un objeto de grandes dimensiones flotando en el mar del muelle de Ribeira. Con todo, el objeto resultó ser un bidón, el cual fue retirado. Sin embargo, según informa el 112 de Galicia, en el operativo de retirada se halló un vertido de combustile que no guarda relación con el bidón. Por la falta de luz, durante la noche de ayer no fue posible comprobar el alcance de la mancha, por lo que se espera que los servicios de emergencia vuelvan de nuevo al punto esta mañana para esclarecer el origen y el alcance del vertido, del que de momento no hay rastro, según señalan desde el GAEM, por lo que las primeras hipótesis pasan por una posible falsa alarma.

Desde el Centro Integrado de Emerxencias dieron aviso también al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Guardia Civil, Policía Local y Autonómica y a los Bomberos de Ribeira, aunque finalmente no fue precisa su movilización.