O espectáculo de Peter Punk en Aguiño polas Letras Galegas rexistrou un cheo na Aula de Música

O éxito acompañou á asociación Francisco Lorenzo Mariño, de Aguiño, no desenvolvemento das actividades infantís que programou para este miércoles con motivo da conmemoración do Día das Letras Galegas, e que se enmarcou dentro do Maio Cultural do Concello de Ribeira. O evento comenzou en torno ás catro e media da tarde e contou con inchables, refrescos e bebidas gratuítas para os cativos na zona axardinada e no parque que hai na parte posterior do edificio da Aula de Música da parroquia. Desde as cinco da tarde desenvolveuse unha xornada de dibujo infantil no propio local e houbo regalos conmemorativos para todos os nenos participantes.

E houbo un sorteo de varios lotes de libros en galego de temática infantil que se celebrou minutos antes do prato forte da xornada, que chegou co espectáculo clown "Peor imposible" a cargo de Peter Punk, na que este coñecido paiaso combinou humor, malabares, números circenses e moita retranca gallega, e que rexistrou un cheo absoluto no patio de butacas. Ademais, a entidade promotora destas actividades tamén realizou unha xornada de portas abertas na biblioteca popular Francisco Lorenzo Mariño para que os asistentes puidesen consultar os libros do catálogo e levasen en préstamo algúns dos máis de 3.000 exemplares que compoñen a súa oferta literaria.