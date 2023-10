El Gobierno de Boiro destaca el trabajo intenso realizado en los primeros 100 días de mandato

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, acompañado de la edila de Cultura, María Outeiral, hizo balance a última hora de esta mañana de los 100 primeros días de gobierno y de los proyecto encaminados para los próximos meses. “Foron semanas de traballo eficiente de planificación e de sentar os prazos das principais liñas de traballo a seguir durante o mandato”, dijo el mandatario local. “Para nós son fundamentais os servizos que se prestan á cidadanía e seguir mantendo unha coordinación entre departamentos e entidades, por iso é importante o traballo interno no novo reparto de áreas, que nos vai permitir facer un traballo moito máis áxil e eficiente”, declaró la concejala, quien detalló que la toma de contacto de sus compañeros con las nuevas áreas municipales "foi moi importante" en estos primeros meses de mandato para dar continuidad a los proyectos iniciados y empezar otros nuevos.

“O traballo do día a día cambia coa chegada de concelleiros ao goberno, algúns deles novos que se tiveron que facer coas áreas designadas e coñecer o traballo que se viña facendo”, reconoció Romero, que subrayó que la aprobación del presupuesto municipal, que asciende a 16.857.670 euros, que supuso un aumento del 16,10% con respecto al último. “No primeiro pleno deste novo mandato conseguimos aprobar o orzamento de 2023 e estamos a traballar xa no de 2024 para que poida entrar en vigor unha vez comezado o ano. Coa suba de prezos deste último exercicio contar cun orzamento actualizado ás necesidades actuais dun Concello é fundamental”, afirmó el alcalde.

Otro de los avances considerados como importantes por el Ejecutivo local se produjo en materia de personal: “Neste ano concluímos un proceso de estabilización de emprego co nomeamento de 106 persoas como persoal laboral fixo, resultado de 53 procesos selectivos, e agora estamos a traballar co departamento de persoal e o comité de empresa para elaborar unha Relación de Postos de Traballo actualizada”. En materia de personal, José Ramón Romero dijo que en estos primeros 100 días se aprobó la Oferta de Emprego Público de 2023 con la que se convocan ocho plazas -cuatro de agentes y una de oficial para la Policía Local, un técnico de contratación, un conserje mantenedor y un educador familiar. Agregó que en el primer pleno ordinario de este mandato se aprobó también la firma de un convenio con la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) para agilizar los procesos de contratación de policías locales. “A falta de persoal é un problema que nos limita o traballo diario, por iso o noso obxectivo é actualizar a RPT e cubrir as prazas vacantes por xubilacións”, reconició el regidor.

Otro de los ejes fundamentales del equipo de gobierno es la apuesta por el sector económico y empresarial a través de la formación. En este sentido, Romero adelantó que “o obxectivo é seguir formando xente, creando man de obra cualificada acorde aos sectores produtivos do municipio e a comarca e apostando polo emprendemento e a creación de empresas”, como es el caso de que en las próximas semanas comenzarán en el Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira distintas actividades formativas como un nuevo taller de empleo medioambiental en forestal y jardinería, con el que se van a poder formar 20 personas, y también acciones dirigidas a desempleados en las especialidades de cocina, servicios de bar y cafetería y atención sociosanitaria a personas en el domicilio. “O traballo é o verdadeiro motor dun municipio e queremos seguir apostando por que as empresas se asenten en Boiro”, declaró Romero. Otro de los grandes objetivos para este mandato, según dijo Romero, pasa por conseguir la ampliación del polígono industrial, "que neste momento se atopa esgotado". Para ello, informó que desde el Ayuntamiento está manteniendo contactos con distintas entidades para ver las opciones más viables para poder contar con nuevas bolsas de suelo empresarial..

Desde el Ejecutivo boirense precisaron que durante estos más de tres meses de mandato se mantuvo la actividad en materia de licitaciones de obras y servicios. "Leváronse a cabo obras no parque empresarial para a mellora da iluminación e a infraestrutura viaria, unhas actuacións que ascenden aos 113.603 euros; completouse a adxudicación das obras de rehabilitación da capela do Pazo de Goiáns, unhas actuacións coas que se vai seguir completando a recuperación dos edificios anexos desa finca, e que ascende aos 91.019 euros. En materia de inversiones, el alcalde destacó la importancia de los fondos Next Generation: “no mandato anterior comezamos a execución de actuacións en materia de dinamización e modernización comercial e agora imos levar a cabo a ampliación e mellora da casa de cultura de A Cachada”. En este sentido, recordó que se trata de unas actuaciones por importe de 2,6 millones de euros y contarán con financiación de fondos del Estado dentro del Plan de Recuperación.