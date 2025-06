El Gobierno de Ribeira decide trasladar las atracciones de feria de las fiestas de verano al Malecón y Rúa Canarias

El Gobierno local ribeirense pretende cambiar la ubicación de las atracciones de feria de las Festas do Verán de Ribeira de su emplazamiento habitual hasta el Malecón, incluyendo el espacio donde se ubican actualmente la parada de taxis y la estación de autobuses, y a la Rúa Canarias. Esa decisión se debe a que no quiere tener que volver a pagar sanciones, ni recargos por emplear ese espacio que está clasificado como zona roja, pues recuerda que el año pasado tuvo que pagar del orden de 39.000 euros por ese concepto al no contar con autorización pues estaba prohibido -incluyendo un recargo del 400%-, sumados a los alrededor de 14.000 euros por la ocupación de espacios para los que si se contaba con permiso.



Responsables del Ayuntamiento mantuvieron esta semana en el viejo auditorio una reunión con los feriantes para informarles de esa situación, algo que ha sentado bastante mal en el seno de esos profesionales. Para seguir hablando de esa ubicación y tratar de ver si caven todos los cachivaches y puestos ambulantes en la alternativa buscada, algo que creen que no será posible, está previsto que hoy tenga lugar una nueva reunión, pero esta vez sobre el terreno.

Cabe recordar que este la ubicación de las atracciones de feria ya fue un asunto que trajo de cabeza hace un par de años a los responsables municipales debido a que Portos de Galicia calificó como zona roja la mayor parte de la superficie donde se venían instalando tradicionalmente, junto los pantalanes, por lo que no podían emplazarse en ese lugar. Se trata del mismo lugar en donde se ubica una parte del mercadillo de los sábados, pero por ello no se han recibido sanciones, ni recargos.



Entonces, debido a la inmediatez de los festejos, desde el ente portuario se le dio permitió de manera excepcional a la Administración local que se pudieran instalar ese verano, pero con el compromiso de que a partir del 2024 se trasladasen a otra zona, para lo que los técnicos presentaron un plano con alternativas para su ubicación, y que son las mismas para las que el Ejecutivo ribeirense decidió ahora su traslado, después de que el año pasado volvieron a instalarse en la zona roja del puerto y consecuentemente llegaron las sanciones.



Fuentes próximas a Portos de Galicia indicaron que la decisión de fijar como zona roja la situada delante de los pantalanes se adoptó por estar afectada por las obras de ampliación de esos puntos de amarre, pero esa actuación ya finalizó, En función de esto último, señalaron que no es necesario considerarla como zona roja, pero que se mantiene mientras no haya solicite el cambio.