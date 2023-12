Herida una conductora en un accidente de tráfico en Palmeira, en Ribeira

Una mujer de 51 años que iba a los mandos de un Opel Astra resultó herida, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la carretera de titularidad provincial DP-6704, entre Palmeira y Moldes, aproximadamente a la altura del kilómetro 0,800, en el tramo denominado Rúa Moldes. El siniestro, que se registró en torno a las tres menos cuarto de esta tarde, se produjo debido a una salida de vía de un Opel Astra de color gris, que chocó bruscamente contra un Opel Corsa que se encontraba aparcado en el arcén, pegado a la acera que hay delante del cierre de un domicilio. Fruto del impacto, el vehículo estacionado fue desplazado unos siete metros, mientras que el otro quedó encaramado a la acera y, aparentemente, sin llegar a tocar el cierre de una propiedad inmobiliaria.



Un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, y desde dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega se dio traslado del accidente a la Policía Local y al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), pero no e movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 debido a que la conductora herida fue evacuada por una familiar al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. También se informó al destacamento de la Guardia Civil de Tráfico en Santiago de Compostela para instruir el atestado, y aunque inicialmente estaba previsto que acudiera una de sus unidades al lugar, finalmente no fue necesario ya que los propietarios de los coches implicados cubrieron un parte amistoso. Los profesionales del GAEM se encargaron de desconectar las baterías de los vehículos siniestrados y de limpiar la calzada con desengrasante y agua para restablecer las condiciones de la carretera.