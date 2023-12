Herido un peatón cuando cruzaba por un paso de cebra cercano a la rotonda de Padín, de Ribeira

Una muchacha de 14 años resultó herida en una pierna, inicialmente de carácter leve, como consencuencia de un atropello registrado poco antes de las siete de esta tarde cuando cruzaba por un paso de peatones situado en el tramo inicial de la Avenida da Coruña, en el extremo más próximo a la rotonda de Padín, en Ribeira. Un particular avisó inicialmente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que movilizó hasta el lugar a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a la víctima y también avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para pedir apoyo. Fue entonces cuando los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias avisaron a la Policía Local ribeirense, e igualmente informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que ya no se desplazaron al no haber atrapados.

Los agentes municipales se encargaron de regular el tráfico rodado para que los equipos sanitarios trabajasen con seguridad en las labores de atender a la joven herida e inmovilizarla, antes de proceder a su traslado al Área de Urxencias del Hospital do Barbanza. En la zona de la referida glorieta se registraron retenciones debido a que es una intersección de varias carreteras de entrada y salida de la ciudad, lo que derivó en la generación de algunos atascos en diferentes viales urbanos, como las avenidas de Ferrol, del Malecón, Miguel Rodríguez Bautista y la propia de A Coruña. Los policías locales, que instruyen el atestado del accicente,, se encargaron de devolver la normalidad a la circulación rodada.