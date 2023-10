Heridos dos conductores en un choque frontolateral en el lugar de Cimadevila, en Boiro

Un tramo urbano de la carretera de titularidad comarcal AC-305, a su paso por el lugar boirense de Cimadevila, en las inmediaciones del supermercado Lidl, fue escenario poco antes de las siete de la mañana de ayer de un accidente de tráfico, que se saldó con dos personas heridas, inicialmente de carácter leve, y que fueron evacuadas en sendas ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital do Barbanza. Las víctimas fueron los conductores de un Volkswagen Passat, J.M.S.E., un hombre de 26 años, y de un Toyota Avensis, M.S.R.T., una mujer de 53 años. Al parecer esta última había acudido con su vehículo a recoger a su hijo después de pasar la madrugada en la zona de ocio nocturno de Boiro.



Fue un particular el que poco antes de las siete menos cinco de la mañana de ayer contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de que se acababa de registrar un accidente de circulación consistente en una colisión entre dos coches implicados, quedando uno de ellos subido sobre una acera y el otro bloqueando el ancho de la calzada, y que había personas heridas, pero precisaba que estaban conscientes y que no estaban atrapadas. Desde dicho servicio de coordinación de las emergencias se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a la zona de dicha incidencia dos ambulancias asistenciales, cuyo personal técnico se encargó de inmovilizar a las dos personas heridas, y también al servicio municipal de Protección Civil, a la Guardia Civil boirense y a sus compañeros del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, y también se pusieron los hechos en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que ya no se llegó a desplazar debido a que su intervención no era necesaria.



Igualmente, el 112 contactó con la Policía Local, que esa madrugada carecía de servicio nocturno y no pudo ser hasta las 8.00 horas en que se incorporó la patrulla municipal para prestar su servicio en el turno de mañana. Sus efectivos se desplazaron al lugar para hacerse cargo de la instrucción del atestado, pues se trata de un vial urbano que es competencia de dicho cuerpo de seguridad dependiente del Ayuntamiento de Boiro. Ese tramo de la carretera permaneció cortado al tráfico por espacio de más de una hora, hasta que los coches fueron retirados por la grúa y se procedió a la limpieza de la calzada, con lo que hubo algunos vehículos que no pudieron continuar su rumbo, como les sucedió a un par de camiones que se dirigían hacia la zona de Cabo de Cruz con la finalidad de cargar mercancía.