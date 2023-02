El IES Nº1 de Ribeira solicita un docente para posibilitar que se integren alumnos extranjeros

El IES Número 1 de Ribeira solicitó por escrito a la Xefatura Territorial de la Consellería de Educación la dotación de un docente para cubrir las necesidades del alumnado de origen extranjero que se matriculó fuera del plazo establecido y se incorporó al instituto, para que se les permita su integración real en el sistema educativo y tengan la posibilidad de continuar en él después de la etapa de escolarización obligatoria si así lo desean. Su director, José Manuel Santiago, indicó que son cuatro alumnos los que están en esa situación tras matricularse después del inicio del curso, cuando todo el profesorado del instituto ya tenía cubierto su horario, y añade ue recientemente se ha producido una incorporación más. Y precisó que, ante esa situación, no es posible adjudicarle ese grupo y esa carga horaria a un profesor de plantilla.

El claustro de este IES deja constancia en su petición de la “situación deficitaria” en recursos humanos que se viene produciendo en los últimos cursos y que impide darle una respuesta satisfactoria a la demanda educativa de formación de alumnado de nueva incorporación procedente de otros países. El director del instituto comentó que la normativa contempla la creación de grupos de adquisición de lenguas para este tipo de casos durante un plazo de tres meses prorrogables, durante los cuales esos alumnos pueden tener hasta 24 horas de atención semanales, de un total de 32, y que una de las condiciones para crear esos grupos es que su docencia se cubra con profesorado del centro educativo.



Santiago Yáñez afirmó que el IES Nº1, con más de cinco décadas de funcionamiento, en la que ha sido un centro de referencia en la comarca, recibe cada vez más alumnado de origen extranjero, algo que atribuye a lo que está ocurriendo en los últimos años, acorde a los cambios socioeconómicos en O Barbanza y, en general, en todo el país. Detalló que en algunos casos ese alumnado llega fuera de los plazos de matrícula y sin conocer ni una palabra de castellano o de gallego y que, tras ser asignados a un aula según su edad, permanecen la jornada lectiva en unas clases en las que no entienden nada o casi nada, y sin que puedan recibir la atención individualizada, algo que el IES califica de “deplorable” desde el punto de vista humanitario, atrasa considerablemente su proceso de adaptación y de incorporación efectiva al sistema educativo.

Por ello, sostiene que “faise prioritario alfabetizalos nalgunha desas linguas”. Como respaldo a la petición formulada, se contempla que después de las juntas de primera evaluación, el profesorado que atiende las necesidades de ese alumnado concuerda en que su avance y mejora competencial en materia lingüística “está a ser moi lento e demasiado dilatado no tempo”, lo que redunda negativamente en su integración académica a corto y medio plazo. Además, en el escrito remitido a la Xefatura Territorial de Educación, a través de la Inpección Educativa, se indica que "semella evidente que a Consellería de Educación está a descoidar a atención a este alumnado, que se fai tan necesaria para que poida integrarse canto antes ás actividades de aprendizaxe correspondentes aos seus cursos e niveis ordinarios. Un alumnado que, ademais, paseniño se acaba por desvincular do centro educativo ou por acumular reiterados problemas de absentismo, derivados, sen dúbida -a partir das circunstancias xa descritas-, do reducido interese que as clases poden exercer nel", subrayan desde el IES Número 1 de Ribeira.