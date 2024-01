La ilusión y la magia de la Navidad invadió los ojos de los niños y las calles en las cabalgatas en O Barbanza

La ilusión y la magia de la Navidad, que se reflejaba en los rostros de los niños mirándoles a los ojos a Melchor, Gaspar y Baltasar, invadió las calles de los principales núcleos de población y de las aldeas de los cuatro municipios que conforman O Barbanza durante el desarrollo de las Cabalgatas de Reyes, pero también en las visitas que realizaron por las parroquias, como fue en el Bus Real en Ribeira y en coches descapotables en A Pobra. La más madrugadora fue la de Rianxo, y necesitaba hacerlo con tiempo para que no se le hiciera de noche durante el recorrido, pues partió a las tres y media de la tarde desde el lugar de A Vacariza, en Isorna, con sus Majestades subidos en sus respectivos tronos en una carroza con la embarcación “Manuela” dibujada en sus laterales y otras con elementos patrimoniales como el Hórreo do Araño, pero tampoco faltaron la lancha xeiteira, ni una ballena, entre otros. Por delante les quedaba pasar por Quintáns, A Veliña, Brión, As Cortes, Arcos Moldes, Rianxiño, O Pazo, Fchán, Campo de Pazos y vuelta en Ponte Beluso para seguir hacia Chorente, A Casilla, Xens, Burés, Asadelos, Montegrande, O Pazo y Rinlo, para terminar en el pabellón polideportivo "José María Abuín (Chema)". A los que les costaba seguir el ritmo de la cabalgata, pudieron presenciarlo a través de las plataformas digitales por medio de la animada retransmisión que se hizo con un amplio despliegue.

A la hora en que salió el desfile rianxeiro dio comienzo en el local de Cáritas de Boiro una recepción de los Reyes Magos inclusiva para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), organizada por el colectivo Barbantea, y a la que acudieron una veintena de chiquillos con autismo, que demostraron que pueden relacionarse de tú a tú con Melchor, Gaspar y Baltasar sin ningún temor, pero con todo el respeto. Uno de ellos fue David, quien demostró un gran desparpajo a la hora de contarles los regalos que les pidió y que está seguro que le van a dejar cuando pasen por su casa en la noche más mágica del año. Un par de horas después partió de Agramuiña, en el entorno del muelle de Escarabote, el desfile de Sus Majestades de Oriente, acompañados de los habituales espaderos, lanceros, antorcheros y romanos, así como personajes de dibujos animados, además de la Banda OJE de Ferrol, Os Caraveiros, Arume, la charanga Equipo B, y que por primer vez en muchos años no remató en el referido puerto, sino que lo hizo con al recepción en la carpa solidaria instalada en la Praza de Galicia. Destcó que se contó con una zona sin ruido en la Rúa Principal, en el tramo comprendido entre la Avenida de Compostela y la Rúa Salvador Allende. También se realizó un lanzamiento de bombas de palenque, a la salida, en Ponte Goiáns y a la llegada al centro de Boiro.

También estuvo muy animada la cabalgata de A Pobra después de que los Reyes Magos recorrieron durante la mañana todo el municipio en coches descapotables y, que se pudo seguir en directo a través de la página de Facebook del Concello de A Pobra do Caramiñal. Al llegar al casco urbano, los Reyes Magos acudieron a la residencia de mayores para saludar a sus usuarios. Tras un pequeño descanso para recuperar el aliento y reponer fuerzas, Melchor, Gaspar y Baltasar volvieron a llevar la ilusión a los pobrenses, especialmente a los más pequeños, saliendo a partir de las cinco y media de la tarde desde delante del pabellón polideportivo de la Rúa Venecia ontados en sus respectivas carrozas con camellos de cartón piedra. El desfile discurrió al lado del Paseo de O Areal, para seguir hasta la Praza Alcalde Segundo Durán, donde hicieron una ofrenda al belén viviente de Arrancadeira, para seguir por la rotonda de A Covecha hacia las calles Díaz de Rábago, A Paz y Gasset hasta llegar al consistorio, donde tuvo lugar la recepción institucional y el saludo desde los balcones a los vecinos. La comitiva se completó con Sarao Animación, Trécola, Charanga Fanfarria Furruxa y Trópico de Grelos, y se repartieron 1.500 kilos de caramelos sin gluten.

Y también resultó muy vistosa la Cabalgata de Ribeira, tras la llegada al puerto de Santa Uxía de Sus Majestades en las dornas “Virxe do Carme”, “Nai” y la “Jalerna”, de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna. Lo hicieron con algo de retraso sobre el tiempo inicialmente previsto, pues regresaban de recorrer las parroquias en el Bus Real, y luego se dirigieron a pie, a buen ritmo y casi sin pararse ante la multitud que les aguardaba en la salida del pantalán en la zona portuaria, hacia la Rúa Canarias, de donde partió el desfile, que se prolongó durante casi tres horas para recorrer los cuatro kilómetros de nuevo trayecto ampliado y que remató en la Praza de España. Fueron una decena de carrozas las que conformaron la cabalgata, de las que seis fueron de temática infantil, en torno al escritor francés Julio Verne y sus libros “Viaje al Centro de la Tierra”, “20.000 leguas de viaje submarino”, “La vuelta al mundo en 80 días”, “De la Tierra a la Luna”, “La isla misteriosa” y “Cinco semanas en globo”. En ellas participaron unos 150 niños de varios colectivos, que también fueron en la carroza de la Estrella de Belén, que abrió el desfile, y en las de Sus Majestades de Oriente.

A mayores,. se contó con la participación de la banda de gaiteros Os Castros de Ames, las charangas BB+ y Caña Aquí de Ourense y la Banda de Música de Ferrol Cristo de la Buena Muerte, además de la animación del Folión do Zampón, O Séquito do Capitán Nemo, Os Repoludos y tres camellos gigantes elaborados con globos. Durante la cabalgata se arrojaron 2.500 kilos de caramelos sin gluten y hubo pequeños espectáculos pirotécnicos en el momento de la salida y al paso de la comitiva por As Carolinas, el puerto y la Praza do Centenario, y uno más de mayor magnitud al remate del mismo, en torno a las nueve de la noche, en la Praza de España. El evento fue inclusivo, para lo que se habilitó un tramo de la Rúa Canarias sin ruidos, pensado para la población con TEA y TDAH, por donde pasaron todas las carrozas y agrupaciones sin música.