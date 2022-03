Investigan las causas de que un vehículo acabase en una zona de rocas junto el faro de Corrubedo, en Ribeira

La Policía Nacional investiga las causas que provocron que un vehículo de la marca Renault Megane acabase en un tramo inicial de una zona de rocas situadas a la izquierda del faro de Corrubedo, en Ribeira. Fue un particular el que en torno a las once y media de esta mañana alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia de esa circunstancia y que su ocupante, un hombre de 57 años, vecino de la capital barbanzana y cuya identidad responde a las iniciales C.D.M., podría estar atrapado, pero luego se pudo comprobar que no lo estaba.





Los gestores de dicho servicio movilizaron hasta el lugar a un amplio operativo, compuesto por efectivos de la Policía Local, de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), de Protección Civil y de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro -estos últimos dieron vuelta cuando iban de camino al no ser necesarios sus servicios-, así como a la Guardia Civil de Tráfico y de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que desplazó al lugar una ambulancia junto con un equipo médico. Igualmente, también se avisó al helicóptero medicalizado, pero finalmente no allegó al lugar del suceso.





Según parece, el coche iba en dirección hyacia el faro y continuó circulando por su margen izquierdo, llegando a introducirse unos díez metros en una zona rocosa, quedndo enganchada una de sus ruedas delanteras en una piedra, lo que provocó que el vehículo se detuviera y de ese modo no cayra por el acantilado que hay más adelante. Según informaron fuentes de los servicios de emergencias desplazados al lugar, aparentemente el conductor se encontraba físicamente bien. De todos modos, una vez lograron convencer al conductor para que se apease del automóvil, pues inicialmente se resistía a salir del mismo-, fue evacuado en una ambulancia hasta el Hospital do Barbanza, para que recibiera la asistencia que precisaba.