Javier Expósito, fundador del Museo de Artes do Gravado, ingresó en la Real Academia Galega de Belas Artes en un acto en Ribeira

El coleccionista y mecenas de arte gráfica Francisco Javier Expósito Paradela, fundador del Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital y de la fundación que lo gestiona, ingresó este mediodía como académico de honor en la Real Academia Galega de Belas Artes, que celebra su 175 aniversario. Fue en una sesión extraordinaria de dicha institución celebrado en el auditorio municipal de Ribeira y en el que pronunció el discurso “Un museo no mundo rural. Museo do Gravado de Artes”. El acto contó con la asistencia del presidente de la Ragba, Manuel Quintana Martelo, y otros académicos, así como autoridaes como los conselleiros de Cultura y de Educación, José López Campos y Román Rodríguez; el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; y los alcaldes de Porto do Son, Lousame, Noia, Muros y A Pobra, Luis Oujo, Teresa Villaverde, Santiago Freire, María Lago y José Carlos Vidal, así como el mandatario anfitrión, Luis Pérez Barral; además de varios exalcaldes de Ribeira y Boiro y distintas personalidades do mundo académico y cultural.

Quintana Martelo alabó la labor de Francisco Javier Expósito Paradela a favor de las artes de la imagen, el grabado y la estampa digital desde el lugar de Artes, con el desarrollo de un "centro en plena actividade que non ten parangón, e está no máximo expoñente dentro do panorama nacional”, junto al Museo de Grabado Español Contemporáneo de Marbella y la institución Calcografía Nacional, de las que señaló que componen una trinidad imprescindible para ver, entender y mostrar lo que significa la estampación. “A incorporación de Expósito a esta centenaria institución é un activo que contribuirá a aumentar o noso percorrido e a ennobrecer unha Academia que está sempre a prol da protección, divulgación, recuperación e conservación do noso país”, indicó el presidente.

Expósito Paradela, en una emotiva exposición, relató los orígenes y el actual estado del Museo de Artes do Gravado, que surgió gracias a su pasión por coleccionar libros antiguos de gran valor por sus textos, ilustraciones y grabados. “Hai medio século iniciei a colección de libros en librarías de Cádiz e de Madrid, na Cuesta Moyano, na Rúa Huertas e no Barrio das Letras, e tamén na Libraría Posadas en Bruxelas, na Portobello en Londres ou noutras de París, Bruxas, Ámsterdam ou Bos Airtes”, afirmó el nuevo académico. Todos esos lugares forman parte de la historia de Javier Expósito, cuya pasión por los libros desembocó en el coleccionismo de obra gráfica y múltiple. “O gravado, aínda na súa forma máis sinxela de representación, como a xilografía ou a impresión en releve, ten algo estético diferenciador de medios directos como o debuxo ou a pintura, máis alá da súa capacidade de repetir as imaxes”, confesó.

Creación

Ante la cantidad de obras coleccionadas, Expósito Paradela explicó cómo decidió crear un museo especializado en obra gráfica, asesorado por el catedrático de Historia da Arte José María González de Zárate, que catalogó los primeros fondos. “A idea de crear un museo era perfecta para manter a colección unida e posibilitar que no medio rural de Galicia se creara unha institución destas características, financiado unicamente con aporte familiar. Sería un contedor dos libros e estampas coleccionadas e á vez serviría para mostralas en salas expositivas, ata converterse tamén nun museo de exposicións temporais de obra gráfica en colaboración con outras entidades co importante obxectivo de potenciar o mundo do gravado e atraer visitantes permanentemente. Concibiuse así un museo do gravado contemporáneo, vivo e dinámico”, argumentó.

Después de habar de la creación del Patronato de la Fundación y la inauguración de la pinacoteca en julio de 2001, Javier Expósito narró los inicios del museo que dispone en sus fondos de colecciones de los más destacados maestros del grabado antiguo y contemporáneo, configurando así “a primeira institución destas características do Estado español”. El nuevo académico de honor señaló que el museo que impulsó centra su objetivo en la colección, estudio, difusión del arte gráfico desde sus orígenes a la actualidad, con obras que van desde el siglo XV, representado por la estampa "La Virgen del Rosario" (1488) hasta hoy en día, en que destacan ilustres artistas como Goya, Rubens, Rembrandt, Dalí, Picasso, Rafael Alberti, Da Vinci, Saura, Tapies, Miró y otros, y también grabadores gallegos como Alfonso Costa, Virxilio, Leopoldo Novoa, Manuel Facal, Castelao, Isaac Díaz Pardo, Seoane, Quintana Martelo, Eugenio Granell, entre muchos otros. Todas las colecciones están clasificadas por escuelas –española, alemana, francesa, italiana, holandesa, inglesa o gallega– y los estudios particulares de los artistas y también por las diversas técnicas de grabado, como xilografía, litografía, serigrafía, linoleografía, augaforte, aguatinta, punta seca y otras.

Además, Javier Expósito hizo una recopilación de los principales datos del museo, ya que actualmente atesora una colección de más de 40.000 estampas, una nutrida colección que el propio Expósito sigue aumentando con nuevas adquisiciones. Y apuntó que este espacio expositivo ya albergó más de 130 exposiciones de fondos propios y de la colaboración con otras instituciones, y editó más de 150 catálogos a lo largo de los años. Dada la calidad de la colección, Expósito Paradela añadió que muchas de sus obras son cedidas, en forma de préstamos, a museos nacionales e internacionales. “O museo está difundindo a nivel mundial a imaxe cultural da actual Galicia”, precisó.

Taller

El museo también dispone de un taller de grabado especializado, que se puso en marcha con la Universidad de Salamanca de la mano del catedrático José Fuentes, uno de los más destacados investigadores del grabado en España, así como otra colaboración de becarios con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para poner en valor el contenido y función del propio museo a través de la práctica de los procesos de grabado y “aproximar o gravado ao mundo dos artistas”, que en su mayoría tenían un conocimiento superficial o indirecto del mismo. De forma ininterrumpida, un equipo de tres profesores impartieron hasta ahora 20 cursos de contenidos inéditos en los que se formaron más de 600 artistas. Además, apuntó que el reto futuro del taller es ampliar el ámbito formativo a la Universidad. “O obradoiro está na primeira liña de investigación e formación no gravado contemporáneo. Somos en España hoxe un referente nestes cursos, non só pola novidade das técnicas impartidas, senón polo resultado e os obxectivos obtidos”, agregó.

El Museo también cuenta con una biblioteca ilustrada con 8.600 libros antiguos con grabados que permiten hacer un recorrido por el arte del gravado desde el siglo XVI a la actualidad, que es una de las joyas del museo y que se inauguró en 2019. Francisco Javier Expósito Paradela compartió con el público asistente al acto que en su última remodelación se clasificaron la mayoría de los volúmenes gracias a la financiación de la Xunta de Galicia y a la catalogación de la Diputación de A Coruña, lo que permitirá que próximamente entre en la Rede de Bibliotecas de Especial Protección da Xunta. Otro de los objetivos a corto plazo que señaló Expósito fue el inicio de la digitalización de los libros. Otra de las iniciativas lideradas por Expósito Paradela fue la creación en 2009 del Premio Internacional Atlante, galardón que internacionalizó la fama del museo gracias a la participación de más de 5.000 artistas de todo el mundo y que ya celebró su decimoquinta edición y que anualmente 14.500 euros en premios.

Por su parte, Felipe-Senén López, académico numerario de la Sección de Arqueoloxía e Museoloxía de la Ragba, contestó en nombre de la Academia al discurso de su nuevo integrante señalando que Javier Expósito es “unha lección do camiño andado”, de las gestiones en la creación del museo y diferentes declaraciones de intenciones del camioo a seguir. “Hoxe abrimos de xeito excepcional as portas desta corporación a algo máis que a un amante ou experto nas artes, senón tamén a un coleccionista especializado nese universo que é o gravado, unha revolución en marcha, permanente, inacabada, motivada agora polo imperio das novas tecnoloxías, por esa ansia de reproducir mensaxes, estampas, fantasías, ciencia, devocións, creacións... obras de arte para achegalas a todos”, concluyó.