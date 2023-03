La junta de personal del área sanitaria exige un plan de actuación para Medicina Interna en el Hospital do Barbanza

Después de que fueran los delegados sindicales de la CIG en el Hospital do Barbanza quienes advirtieran de la delicada situación de insuficiencia de especialista en la que se encuentra el servicio de Medicina Interna en dicho complejo asistencial ubicado en Salmón, ha sido la junta de personal del área sanitaria la que abordó ayer este asunto en una reunión convocada para exclusivamente para tratar exclusivamente esa cuestión. El acuerdo adoptado fue el de solicitar por registro a la Xerencia que en un plazo de cinco días le proporcione un plan de actuación, explicando quién va a hacer las guardias y refuerzos y cómo se van a cubrir y lo que les ofrecen, para un mínimo de seis meses hasta que, tal y como suponen los representantes de los trabajadores, en septiembre u octubre pueda haber una solución a ese problema. Anuncian que en el caso de que no haya una respuesta y no les entreguen lo que le piden, anuncian que empezarán a tomar medidas y a movilizarse.



La junta de personal sostiene que las instrucciones que les mandaron con las guardias de Medicina Interna para este mes y abril no son suficientes, pues discrepan con la Xerencia del área sanitaria de Santiago-O Barbanza en que la llegada de residentes y las plazas que se convocarán no estarán disponibles en mayo, pues precisan que esa convocatoria no se resuelve tan rápido. Añadieron que esas guardias se cubren en este momento con los actuales cinco internistas del hospital barbanzano, que luego tienen que librar con lo que otros días se reducen los efectivos disponibles, pero también con otros especialistas de Oncología y Neumología procedentes de Santiago. Estos días hay 40 pacientes hospitalizados de Medicina Interna en el complejo barbanzano, lo que según los representantes de los trabajadores es más asumible entre los cinco internistas que están en activo que lo ocurrido hace 10 días en que tres médicos tuvieron que atender a 76 pacientes.