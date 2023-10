Manuel Ruiz defiende su gestión y que dejó inversiones por 51 millones para ejecutar hasta fin de 2025

El exalcalde de Ribeira y actual senador por el PP, Manuel Ruiz, sostiene que en la herencia que le dejó al nuevo gobierno de la capital barbanzana figuran inversiones pendientes de ejecutar por 51 millones de euros. Agregó que la deuda que había cuando en marzo presentó su propuesta de presupuesto municipal era de poco más de 11 millones de euros, y agregó que los nuevos gobernantes la incrementaron en 1,2 millones en los poco más de 100 días de mandato. Así, el exregidor quiso responder a todo lo que ha tenido que oír y leer en los últimos meses, algo que no quería hacer pero que se ha visto obligado para aclarar ciertas cuestiones, y manifestó su deseo de no tener que volver a hacerlo para dedicarse de pleno a su labor en el Senado.



Ruiz Rivas indicó que, prácticamente, todas las obras que se van a hacer hasta final de 2025 “deixounas consignadas con cartos no Concello o anterior goberno”. Se refirió a las obras impulsadas con fondos Next Generation por 9,7 millones de euros, “que están no Concello e -dijo- figuran consignados. A obriga desde Goberno é ser capaz de sacalos adiante, porque teñen un prazo de execución que marcan as propias órdenes”. Detalló que se incluyen el Plan de Sostenibilidad Turística, con los paseos del río Saíñas y de A Ameixida, el calmado de tráfico en Fonteseca o el Museo Interactivo del Mar; el Plan de Comercio, que contempla como actuaciones más significativas la reordenación de la infraestructura existente entre el futuro auditorio y el ayuntamiento para darle un carácter básicamente peatonal; y las reformas de la casa consistorial y del conservatorio de Aguiño en los Pirep1 y Pirep2.



Cuatro millones de la Edusi

Respecto a la Edusi, sobre la que dijo que supone que habrá menos dinero tras el pago de algunas certificaciones, señaló que “había cuatro millones de euros para os pasos de peóns intelixentes, o paseo do río Grande e o remate da obra do futuro auditorio, sobre a que quero aclarar que vai ser unha das obras máis rentables deste Concello no futuro próximo”. En este sentido, puntualizó que por cada euro que puso el Ayuntamiento de Ribeira, otras administraciones destinaron dos, y agregó que lo que se tuvo que llevar al pleno del presupuesto “non é culpa do Goberno anterior, nin por obras a maiores, senón que será culpa do Executivo socialista por ter aprobado unha orde de actualización de prezos e que a concesionaria da obra tiña dereito a acollerse a ese reintegro, sen que esa mesma orde déralle os cartos a Administración que tiña que pagalos”, subrayó.



Manuel Ruiz dijo que otras inversiones son incorporaciones de remanentes ano tras ano, como 2,5 millones para el polígono industrial de Pedras Vermellas, de los que una mitad es para pagar expropiaciones y la otra para licitar la urbanización, además de la biblioteca y el club de remo. Y también citó las obras del POS por dos millones. El exalcalde dijo que a ese total de 21 millones de euros, que están dentro de los presupuestos y no hay que pedir en ningún otro lado, hay que sumar lo que tenían aprobados otras administraciones por más de 30 millones, como el centro de salud, la variante, la pista de atletismo cubierta y la residencia, de la que espera que se empiece este año al contar con una dotación de 2,5 millones y que tiene una consignación de 13 millones.

Cifras reales de la deuda

Ruiz dijo que lo más que le dolió escuchar y leer es lo relativo a la deuda, pues indicó que las cifras que se manejan no con correctas. Dijo que aplaudía que el Ejecutivo actual la aumentase en 1,2 millones porque “é débeda productiva” y detlló que, básicamente, fueron para el 20% de la aportación municipal para obras de fondos europeos, para acondicionar el auditorio viejo, a donde trasladar las oficinas municipales durante la reforma del consistorio y las anualidades de la pista cubierta de atletismo y de la biblioteca. Añadió que hay deudas con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para pagar la biblioteca y los edificios de la curva de A Muiñeira y Romero Ortiz, y las ayudas de los programas PAS y PAI, que no hay que devolver, y que fueron aprobadas por la corporción sin que hubiera votos en contra Es por ello por lo que dijo que la deuda real que dejó de su mandato fue de 7,3 millones de euros, que el tripartito actual elevó a 8,1 millones. “O importante da débeda é que xenera moita máis inversión que o coste que ten para o Concello, e poder pagala e o prazo e as condición nas que ten que devolverse son o importante”, señaló.

El exalcalde ribeirense manifestó que cuando él empezo a gobernar la única forma que tenía de financiación "era a débeda bancaria", y que cualquiera que mire los presupuestos de los últimos años puede comprobar que la deuda municipal siempre superaba el 5%. Sin embargo, apuntó que en estos momentos, el presupuesto que presentó el Ejecutivo local actual es del 2,54% y que está en los márgenes de no llegar al 60% del endeudamiento, auqneu este pueda ser aún superior. Ruiz Rivas manifestó que si el equipo de gobierno quiere bajar la deuda puede hacerlo automáticamente "devolvendo os cartos do clube de remoou se non fan a Edusi, nin a obra do conservatorio de Aguiño, e así non teñen débeda", y agregó que "todas e cada unha das actuacións que non foron aprobadas por unanimidade ou voto en contra son as incluidas no orzamento do 2021, que levaba a biblioteca e o clube de remo, e que o alcalde di en multitude de ocasións que son obras de xestión súa".

El senador popular dijo que espera que esta sea la última vez que se mete en política municipal, pues quiere respetar al actual gobierno, "pero o que non quero é que se fan algo ou non a culpa teña que ver ou non coa situación deste Concello", indicó. Manuel Ruiz hizo referencia a un par de facturas que sacó el Gobierno local, refiriendo que una es de una comida del Museo de Artes do Gravado para los Premios Atlante y la otra de una obra realizada en 2021 y que fue presentada este año, lo que a su juicio demuestra que "pouco encontraros nesas alfombras" que iban a lenvantar. Tras estas palabras insistió en decir que espera dedicarse enteramente al Senado y que estos datos que ofreció sirvan como punto de partida para que el equipo de gobierno "se poña a traballar e non sirva a herdanza como disculpa para parar ou non iniciar unha actuación e aplique eso de 'al enemigo puente de plata', porque si o que fan é derribar a ponte, que saiban que eu teño habilidades suficientes para ir pola ladeira e acabar no outro lado".