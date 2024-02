Los mariscadores de a pie crucenses achacan la pérdida de una ayuda de Mar de 150.000 euros “á mala xestión” de la Cofradía

La agrupación de mariscadores de a pie de Cabo de Cruz se desvincula de las declaraciones vertidas por miembros de la agrupación de a flote y el patrón mayor de la Cofradía crucense, “xa que ningún deles fala en nome do Pósito en tanto en canto os órganos de goberno non son informados de ditas declaracións, nin representan á maioría dos socios da entidade, xa que o 60% dos mesmos somos os que formamos a agrupación a pé”, manifestó su presidenta, Mercedes Mariño. Añade que la Consellería do Mar se reunió en 2023 con ambos sectores un mínimo de cuatro veces conjuntamente y alguna otra más por separado, y que “en todas esas reunións se fixo constar que había que cinxirse á legalidade vixente. O problema radica en que hai membros do sector da flote que non cumpren con ela e o patrón maior dálles amparo e cobertura legal”, subrayó.



Mariño afirma que es el propio sector de a pie el que está verdaderamente discriminado y sufre las consecuencias de esas acciones “á hora de pesar, ao non ser informado, ao negarlle o acceso a material da confraría, …” y que ven “como se esquilman os nosos bancos marisqueiros, de aí que Gardacostas se vexa obrigado a intervir constantemente”. Indicó que de ahí también se deriva que “agora falen dun ERTE, que nin sequera se tratou nos órganos de goberno, como consecuencia da retirada dunha subvención de 150.000 euros da Consellería do Mar, da que tampouco se nos informou”, pero subrayó que ello se debía “á mala xestión do pósito”. La presidenta de a pie afirma que, de ser así, “estivo motivada pola orde que os gardapescas teñen do patrón maior de non levantar actas ao sector de a flote cando incumpren a normativa, e as axudas danse para que os receptores fagan cumprir a lei, se non estanse tirando os cartos de tódolos contribuintes”, precisó.



Mercedes Mariño manifestó que por repetir una mentira muchas veces no la convierte en verdad, pero que a base de escucharla se acaba asumiendo como cierta, aunque no lo sea. Con ello se refiere al reparto de las zonas de marisqueo y añade que quién quiera saber como se hace entre los dos sectores puede acceder a la página de Sigremar y comprobarlas. Dice que le echan la culpa a ella, a la consellería o a Gardacostas, “que só fan o seu traballo, pero o certo é que o único responsable aquí é o patrón maior ao permitir e dar cobertura a accións que nos van levar a moitos a pasar fame, porque a lei vixente aos mariscadores de a flote permítelles ir traballar a outras confrarías ou a outros traballos, mentres que os de a pé só nos permiten traballar nas autorizacións da nosa confraría”.