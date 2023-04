Mateo Aguado | “Las redes sociales son una buena forma de acercarse a los jóvenes. Es el idioma que hablan”

Desde hoy y hasta el domingo se celebran los actos centrales de la Semana Santa en Ribeira y el diácono Mateo Aguado, que desde hace varios años está estudiando en el Seminario Mayor compostelano, formándose para ser sacerdote, y que desde principios del último trimestre de 2022 ejerce su labor en la unidad pastoral de Santa Uxía, Corrubedo, Olveira y Artes, jugará un papel importante con los jóvenes de la capital barbanzana. También se hizo muy popular al hacerse viral en redes sociales un vídeo que una estudiante del Colegio Mayor Universitario San Agustín, de Santiago, le grabó desde la ventana de su habitación, de forma clandestina, jugando al baloncesto con sotana y en el que demuestra su destreza, además de la con la juventud, también la tiene con el deporte de la canasta.

¿Cómo ha conseguido que los jóvenes se interesasen y participen en la Semana Santa?

Para conseguir que los muchachos participen lo principal es interesarse por ellos, no pensar que son un cero a la izquierda, sino todo lo contrario, que son importantes para la parroquia, para la comunidad y que, realmente, contamos con ellos, proponiéndoles planes, hacer que se involucren y se apunte uno y luego vayan los demás poco a poco. Al final se consigue tener un grupo de jóvenes que quieran seguir, que quieran apoyar y que conozcan más a Jesús, que es lo que realmente importa.



¿Cómo consiguió ganárselos?

Pues, pasando tiempo con ellos. Si uno quiere hacer algo bien, tiene que invertir su tiempo. Yo entiendo que mi misión es que los jóvenes de estas parroquias conozcan a Jesús y, por tanto, tengo que estar con ellos, no sólo ya en la catequesis, en los actos litúrgicos, tanto en las mismas como distintas oraciones, sino también fuera, yendo con ellos a tomar algo o a comer unas pizzas, además de hablando y estando en comunicación con ellos.



¿Influye de algún modo que usted sea tan joven y extrovertido para entenderlos y saber tratarlos?

Me imagino que tiene gran parte que ver mi propio carácter, que es verdad que me gusta trabajar con los jóvenes y ya llevo años trabajando en el ámbito de la pastoral juvenil. El párroco Alfonso Mera me puso al frente de este tema con catequistas y me dio campo libre para hacer cosas.

¿Utiliza las redes sociales para acercarles a la acción pastoral?

Para hablar con alguien hay que hacerlo en su mismo idioma y yo, teniendo suerte de ser joven y de manejarme bien en las redes sociales, es una buena manera de hablar con los jóvenes, de cómo viven ellos sus redes, tenerlos en contacto y saber lo que suben a Instagram, Tik Tok o Twitter. Es el idioma que hablan. Al final es vivir la misma realidad que viven ellos y que ellos vean que tú la vives de forma diferente a ellos.

¿Qué han preparado en la unidad pastoral para los jóvenes en esta Semana Santa?

Son cinco días de convivencia con jóvenes de las parroquias y van a estar en los actos centrales de las mismas. Es verdad que luego tenemos nuestra propia convivencia de puertas para dentro en la que haremos nuestros juegos, tendremos nuestro momento de ocio, pero también de formación y oración. Los momentos centrales los viviremos con la comunidad de las parroquias, ya sea organizando un Vía Crucis, que queremos que sea uno de los momentos centrales de la Semana Santa e involucrar a las parroquias de Corrubedo, Olveira y Artes, y por otro lado la Vigilia Pascual, que es el momento central del año del cristiano, en el que celebramos la Resurrección del Señor y que viviremos en la parroquia de Santa Uxía de Ribeira.

¿Qué espera de esta Semana Santa?

Que muchos de los jóvenes se conozcan a Jesús y que se den cuenta de que murió por ellos hace 2.000 años, pensando en ellos, y que la Resurrección ha hecho que todo tenga sentido.

¿Cómo cree que ha influido la difusión del video que le grabaron jugando al baloncesto?

Acudimos a hacer una oración como cada mes con los universitarios de Santiago, nos fuimos a tomar algo y luego jugué un rato al baloncesto con un estudiante y un sacerdote jesuita. La gente sigue pensando que la Iglesia es algo anticuado, pero está formada por gente que vive en el mundo de hoy. Se habla de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero nosotros vivimos en el mundo aunque no seamos del mundo, como decía la frase de San Pablo. Los cristianos nos damos cuenta de que estamos llamados para algo más y es lo que pretendemos mostrarle al mundo. Nosotros no estamos llamados sólo a lo que te dice la gente sino que, al final, tu destino es el cielo.