La Mesa pide a Miñones que se archive una sanción a un rianxeiro que pidió ser atendido en gallego

La Mesa pola Normalización Lingüística le solicita al futuro nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que antes de dejar el cargo de delegado del Gobierno en Galicia archive y deje sin efecto la sanción impuesta a un vecino de Rianxo que reclamó ser atendido en gallego y que, señala, no sólo recibió una "negativa rotunda a ser atendido na nosa lingua", sino que incluso se le negó la realización de una prueba diagnóstica de la Covid-19 por ese motivo. Dicha entidad sostiene que ante su indignación, intervino la Policía Local que, lejos de reconocer el legítimo derecho de ese ciudadano a ser atendido en gallego, recogió en su informe que "o persoal sanitario non tiña a obrigación de falarlle galego”. El presidente de la entidad de defensa de los derechos lingüísticos, Marcos Maceira, indicó que ante "o ataque aos dereitos democráticos que se produciu o mes de abril de 2021 en Rianxo continuou un ano despois, cunha resolución sancionadora por parte da delegación do Goberno, que só recoñeceu como válida a declaración policial e descartou a validez das testemuñas presentes, por manteren unha 'relación de veciñanza' coa vítima da vulneración dos dereitos lingüísticos".



La Mesa pola Normalización Lingüística recurrió esa sentencia destacando como "especialmente grave" que el Gobierno español diera "absoluta validez a un expediente policial onde se afirma sen rubor que o dereito á atención en galego non existe e que se dea por válida unha actuación baseada na negación dese dereito que resulta na sanción á vítima da actuación policial". Maceira recordó que "en calquera sociedade democrática, os corpos policiais están sometidos ao cumprimento da lei e á garantía dos dereitos cidadáns". "Porén -explica-, neste caso, a delegación do Goberno pasa por alto os mesmos feitos que considera probados e que confirman que con este cidadán se incumpriron o artigo 74.s) da Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia; o artigo 51 que define os requisitos lingüísticos do funcionariado, que debe coñecer a lingua; o artigo 54.11 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Na realidade que non quere ver o goberno español estamos perante un caso moi grave de discriminación por motivo de lingua en virtude do art. 185.1.b) da mesma Lei 2/2015, o que é unha falta moi grave e pode levar consigo a inhabilitación para a función pública".