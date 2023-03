Opositores barbanzanos lamentan que la Xunta sólo oferte 205 de las 600 plazas vacantes de subalterno

Opositores barbanzanos lamentaron que, después de que en el año 2018 se convocase por parte de la Xunta de Galicia el proceso selectivo del grupo de personal subalterno funcionario de la Administración General de la comunidad autónoma gallega, y tras esperar tres años para la realización de las pruebas y otros dos más para que salieran publicadas las listas de aprobados, la Función Pública e Xestión de Recursos Humanos sólo oferta 205 de las más de 600 plazas vacantes. Estos afectados señalan que tras llegar el esperado día en el que quienes aprobaron pudieran elegir destino, se encontraron con esa “desagradable sorpresa” que los deja “frustrados” y “decepcionados” después de invertir tiempo, dinero y mucho trabajo preparando la oposición, no canto de desfrutar do conseguido", precisaron.

“Teño unha sensación ao igual que a maioría dos compañeiros de estar padecendo unha grande inxustiza ao comprobar que despois de 17 anos desempeñando as funcións de subalterno no mesmo posto agora non teño a certeza de ata onde me terei que desprazar para seguir desenvolvendo o meu traballo, mentres os interinos que non aprobaron ou non foron ao exame seguirán tranquilamente no seu posto esperando a que lles adxudiquen as prazas de estabilización”, manifestó un afectado de Ribeira. De igual modo, ese mismo opositor, que aprobó la oposición, afirmó que le gustaría saber cuál es el motivo por el que no les ofertan todas las plazas qeu hay vacantes y tan sólo pueden optar a un tercio de ellas. De igual modo, se pregunta el para qué o para quienes las reservan, pues "creo que nos merecemos unha explicación ou, mellor ainda, unha rectificación", concluyó.