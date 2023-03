Percebeiros gallegos exigen en Ribeira que se les respete el 16% de las rocas que les quedan para producir

La plaza situada delante de la delegación de la Consellería do Mar en Ribeira se quedó pequeña para acoger a los numerosos participantes -500 según los organizadores y 200 según las fuerzas de seguridad- en una concentración pacífica convocada por el colectivo de percebeiros gallegos con la finalidad de visibilizar que son un sector productivo importante y el grave problema que se les está causando al dejarles sin recurso. El patrón mayor de la Cofradía de Carreira y Aguiño, José Antonio Santamaría, mannifestó que "vainos a vida nesto" y agregó que "non somos xente conflitiva, pero ante a delicada situación que se nos está xerando, marcamos unha folla de ruta e nos vindeiros días nos reuniremos os afectados para acordar medidas e movilizacións". En la concentración se pudieron leer "Rueda bateeiro", "conselleira aguanta firme cos plans de explotación", "xestión dos recursos para todos igual", "o percebe e o percebeiro en perigo de extinción", "o noso 16% de costa é intocaable, respetalo", "alternativas pos bateeiros, restricións pos percebeiros", "primeiro a explotación sostible dos recurssos e despois o resto" y "por venderte ao mexillón, votaremos a Formoso e Pontón", entre otras.

Tanto él como el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez "Rubio", indicaron que están en contacto con la Consellerái do Mar y con "os bateeiros que nos queren escoitar, como Opmega, Amegrove e Socangal, entre outros", apra buscar soluciones, auqneu sean difíciles, y agregaron que "repiduamos aos minoritarios que buscan confrontacións con nós e que perseguen intereses políticos, pois estamos nunhas datas cunhas elecciónsá vita e se non cheg a ser así esto non estaría pasando". De igul modo, manifestaron que "queremos e esiximos que se nos respete esa pequena porcentaxe das pedras que aínda nos queda, que ronda o 16%". Santamaría también quiso explicar que al percebe se le protege con la mejilla en las rocas, "ten que haber mexilla nas pedras para que o percebe se pegue a elas. Se non hai percebe, acábasenos o noso pan. Os bateeiros teñen que entendelo e sempre teñen algunha outra maneira de cultivar mexilla, por colectores, e otras maneiras".

Por su parte, Manuel Ángel Reiriz González, presidente de la agrupación de mariscadores de laa Cofradía de Carreira y Aguiño, insistió en la idea de que el acto convocado no esra una manifestación sino una concentración, en la que agradeció la masiva asistencia, y que la hicieron para "deixarnos ver ante este conflito provocado polo intensivo ee imparable cultivo acuícolaque afecta as nosas zoans de produción, quedándonos un mínimo 16%, mentres que o 84% restante queda para a mexilla". Refirieron que los bateeiros tienen un mayor demanda de producción de mejillón "lacasito" lo que supone que también se incremente la necesidad de contar con más cantidad de mejilla.