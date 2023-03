La piscina de A Cachada reabrió sus puertas tras una inversión de 600.000 euros para renovar las instalaciones

La piscina municipal climatizada de A Cachada, en Boiro, reabrió esta mañana sus puertas tras acometerse obras de renovación en buena parte de esas instalaciones municipales. Para supervisar su estado y las condiciones en las que se vuelve a permitir su uso, el alcalde y la concejala de Deportes, José Ramón Romero, y Dores Torrado, realizaron un recorrido por las mismas antes de que entrase el público. Desde el Ejecutivo local recordaron que durante los tres últimos meses se acometieron en dicho complejo deportivo diversas actuaciones por importe superior a los 600.000 euros. “O estado no que se atopaban as instalacións era insalubre, as obras que se acometeron permiten agora telas en condicións e acordes coa actividade deportiva e para a veciñanza de Boiro”, manifestó el primer edil. Respecto a las últimas intervenciones, señaló que consistieron en la renovación integral de los vestuarios de acceso a la piscina, en los que amplió su capacidad y se instaló una sala con sauna, baño turno y otros servicios, y también en los baños públicos de la planta baja y de la pista deportiva y en los específicos para los árbitros, todo ello por un importe de 276.199 euros.

Además de estas obras, se cambiaron los falsos techos del vaso de la piscina y corredores de acceso, e renovó la máquina de deshumidificación y el sistema de filtrado da agua, se instaló una caldera de biomasa para mejorar la eficiencia energética del inmueble, se realizaron la mejora de la iluminación y otras actuaciones de mantenimiento general como el pintado, se amplió el graderío y se acometieron mejoras en la pista, se corrigieron las entradas de agua y goteras en la cubierta del pabellón, respecto de la que Romero y Torrado indicaron que el Ayuntamiento adjudicó unas obras para su renovación, con una cubierta a dos aguas con pendientes del 6% y que se apoyará sobre la existente que no se modifica. “Ata o de agora fixéronse reparacións puntuais para eliminar as filtracións de auga pero é preciso a súa renovación”, reconoció el regidor local.

Desde el equipo de gobierno boirense mencionaron que la Federación Galega de Natación homologó la piscina municipal de Boiro para la obtención de marcas oficiales, "o que supón unha mellora, sobre todo para o Club de Natación, xa que se poden celebrar nela competicións de todas as categorías e que ata o de agora non se podían e tiñan que celebrarse noutros municipios", dijo Torrado. Reiteró su intención de llevar a cabo unhas obras para ampliar las instalaciones y crear salas multideporte para realizar actividades dirigidas de forma simultánea, y que se permita ampliar os servicios de la instalación. El Ayuntamiento de Boiro trabaja ahora en la municipalización de la gestión y servicios de las instalaciones "para garantir un servizo e mantemento adecuados das instalacións públicas municipais". El horario de apertura de la piscina es de 8.00 a 14.00 y de 18.00 a 23.00, de lunes a viernes, y de 8.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00, los sábados. Las inscripciones pueden realizarse en las propias instalaciones deportivas de A Cachada en el departamento municipal de Deportes.