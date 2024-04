El Plan Único de la Diputación de este año supondrá 6 millones de euros de inversión para los cuatro municipios

El Plan Único (POS+2024) de la Diputación de A Coruña superará este mes los 100 millones de euros, una cifra récord que se destinará a financiar obras, gasto corriente, servicios públicos e iniciativas de carácter social en los 93 municipios. A los cuatro que conforman la comarca barbanzana le corresponde un total de 6.035.024 euros, si se suman los planes inicial, de gasto social y adicional. Ribeira se mantiene como la localidad que más dinero recibirá, con 1.797.107 euros, y en esta ocasión le sigue A Pobra con 1.633.070 euros, pues se incluyen las cantidades que no invirtió en años anteriores al renunciar a la ejecución de los proyectos programados debido a la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos. En tercer lugar figura Boiro con 1.484.607 euros, mientras que Rianxo recibirá 1.120.240 euros.

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, junto al vicepresidente, Xosé Regueira Varela, y la diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios, Cristina García Rey, presentaron ayer las novedades del POS+2024, que suma a los 50,5 millones de euros ya consignados en el presupuesto inicial de este año otros 50 millones de euros que se aprobarán en el pleno de hoy en el marco de un expediente de modificación de créditos. Formoso destacó el “cambio revolucionario” que supuso el Plan Único en la forma de hacer política de la Diputación, “xa que multiplicou por tres o seu investimento nos concellos e deulles total autonomía á hora de decidir en qué invisten os fondos”, subrayó.

“Xa non hai plans de piscinas ou de campos de fútbol de herba artificial que obrigaban aos concellos a facer estas infraestruturas, as necesitaran ou non, ou a perder os fondos. Hoxe os concellos da provincia poden decidir a que destinan os seus recursos da Deputación”, afirmó Valentín González Formoso, quién destacó que el POS+ alcanzará en 2024 la “cifra record” de 100,5 millones de euros para finaciación local. “Desde a súa creación en 2017, o Plan Único supuxo máis de 718 millóns de investimento nos concellos, máis de 4.000 obras e miles de servizos básicos que melloran a calidade de vida da cidadanía nos 93 concellos da provincia”, declaró el presidente provincial, que también dijo que ese plan “é un gran axente dinamizador da economía, que supuxo o mantemento de máis de 13.000 empregos na provincia”.

Por su parte, Xosé Regueira ecundó que se trata de un “plan revolucionario” y que permite financiar la “maioría da obra pública dos concellos”, y agregó que “é a gran materia pendente do estado e, conscientes diso, dende a Deputación queremos apoiar aos nosos 93 concellos a través deste Plan Único que, ademais, asume cada vez máis competencias”. Igualmente, Cristina García señaló que “a mellor parte vén cando estos cadros cheos de cifras se converten en realidades, en melloras na accesibilidade de rúas e espazos públicos, melloras de centros educativos e deportivos municipais, creación de xardíns e zonas verdes, obras de pavimentación, saneamento e abastecemento de auga en núcleos rurais ou novos sistemas de alumeado público” gracias a un pan que, además, “lles permite aos concellos soster servizos públicos básicos coma o alumeado público, a recollida de lixo ou a limpeza viaria”, precisó. "En definitiva”, añadió, “é unha ferramenta mellora a vida da cidadanía en todos os concellos da provincia, pero especialmente naqueles máis pequenos, xa que para os 82 concellos de menos de 20.000 habitantes o importe recibido a través do POS pode supor desde un 5%-10% do orzamento no caso dun concello mediano e ate o 20%-30% para os máis pequenos”.