El Plan Único de la Diputación supuso 7,5 millones de euros en 55 obras en Boiro desde 2017

El Plan Único de la Diputación da Coruña suma 7,5 millones de euros de inversiones en Boiro desde su puesta en marcha en 2017. Así lo dio a conocer en presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, en la visita que realizó a dicha localidad, acompañado del alcalde, José Ramón Romero, y el edil Luis Ruiz, y que calificó de "un investimento histórico", que permitió financiar 55 obras que pretendían mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Entre las obras financiadas por ese programa destacó las realizadas para reforzar la seguridad peatonal, como las aceras de la zona de la playa de Barraña, de Cespón a Quinteiro, de Quinteiro a Ferreiros, en la Avenida da Barraña y en el margen sur de Esteiro, así como la urbanización de las calles Tenencia y Pesqueira, la mejora de los accesos y de la eficiencia energética del colegio Santa María do Castro y el IES Espiñeira, o la red de agua potable de Bealo.

Formoso y Romero visitaron una de las intervenciones realizadas, el depósito municipal de vehículos, acondicionado ccon unaa inversión de 135.171 euros con cargo al Plan Único dos Concellos-POS+2021. Esas obras que se realizaron fueron de nivelado del terreo e instalación de red de pluviales, que contempla separador de grasas para evitar vertidos en la vía pública, el pavimentado del espacio, la realización de un cierre perimetral e instalación de alumbrado público para tratar de garantizar las mejores condiciones de seguridad y custodia de vehículos.

“Con esta actuación solventamos o problema existente no concello, xa que non se dispoñía dun espazo axeitado para a custodia de vehículos retirados cos problemas medioambientais que iso pode supoñer”, dijo el alcalde. Se acondicionó una superficie de 1.100 metros cuadrados, cerrado y pavimentado con capacidad para unos 50 vehículos ya que las administraciones locales tienen la obligación de la custodia apropiada de los vehículos retirados mientras no se resuelven los procedimientos. “Trátase dunha actuación pioneira e un servizo referente na comarca xa que non hai concellos que dispoñan dun espazo acondicionado para a adecuada custodia de vehículos retirados”, subrayó Romero.