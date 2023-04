A Pobra acogerá este domingo una caminata guiada por monumentos y sitios relacionados con Valle-Inclán

A Pobra ha elegido nuevamente el formato de caminata comentada para celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se conmemora el 18 de abril, pero la actividad programada tendrá lugar dos días antes, para aprovechar que es domingo y facilitar la participación de la gente interesada. Esta acción, que se desarrolla por segundo año consecutivo, pretende divulgar el patrimonio local y redescubrir espacios relacionados con la estela valleinclaniana.

El itinerario, que estará guiado por el director del Museo Valle-Inclán pobrense, Antonio González Millán, saldrá a las once y media de la mañana desde el núcleo histórico de O Xobre para, posteriormente, dirigirse hacia el Barrio dos Cataláns, continuar hasta la Torre de Bermúdez y finalizar en el núcleo histórico de A Pobra do Deán, con una visita al Pazo do Couto. Las inscripciones, que son gratuitas, deben formalizarse llamando al teléfono 981 831 662 o bien en el citado centro museístico.