A Pobra caminó con guía por una ruta de monumentos y sitios vinculados a Valle-Inclán

A Pobra do Caramiñal celebró esta mañana de manera anticipada y para facilitar la participación, al tratard¡se de un domingo, el Día Mundial de los Monumentos y Sitios, que se conmemorará pasado mañana, día 18 de abril, y lo hizo con una caminata cultural guiada por el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán, y que contó con más de medio centenar de participantes. El itinerario partió desde el núcleo histórico de O Xobre, para luego dirigirse al barrio de Os Cataláns y la Torre de Bermúdez, para rematar en la zona histórica de Santiago do Deán, donde se incluyó la visita al Pazo do Couto. La respuesta de la gente fue positiva, pues participaron más de medio centenar de personas de dioferentes edades.