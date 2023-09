A Pobra renuncia a ocho obras incluidas en los POS+ de 2018 y 2019 por no poder cumplir los plazos

El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, firmó el pasado 31 de julio una resolución que remitió a la Diputación Provincial de A Coruña por la que le comunica que renuncia a ocho de las diez inversiones incluidas en el Plan de Obras e Servizos (POS+) de 2018 y de 2019 debido a la imposibilidad de poder ejecutar, finalizar y certificar las obras, por diferentes motivos, antes del próximo 30 de noviembre, fecha en la que concluye el plazo para que el Ayuntamiento presente delante de dicha Administración provincial toda la documentación exigida en las bases reguladores de esos planes, para su justificación.

Las actuaciones a las que renuncia son la construcción de la acera entre los lugares de A Ponte y Bandaseca, los saneamientos en San Isidro y en Ouxo, la construcción del centro sociocultural de Santa Cruz y el acondicionamiento del aparcamiento en A Alta y la recuperación de su entorno, todas ellas por no haber iniciado ni siquiera el expediente de licitación; el módulo cubierto de atletismo en el estadio de A Alta y el parque infantil cubierto en Venecia, ya que aunque está en ejecución resulta imposible cumplir los plazos, y la ampliación y reforma de la casa consistorial, por estar pendiente del permiso de Patrimonio. Las dos actuaciones que sí considera que puede justificar, por encontrarse en ejecución y con la previsión de rematarla en tiempo y forma, son las actuaciones integrales en la carretera de Bandaseca a O Castro y en A Mirandela. En dicha resolución le solicita a la institución provincial "o reinvestimento das economías que se produzan no POS+2024 na achega correspondente a este Concello".



La reacción del grupo municipal del PP, único que integra la oposición en la corporación local, no se ha hecho esperar y lo hace en forma de moción que se someterá a debate y aprobación en el pleno ordinario programado para esta noche y en la que solicita la reprobación del Gobierno anterior, tanto del alcalde como de los diferentes concejales, "por non ser capaz de executar con dilixencia no último mandato as obras que solicitou á Deputación, como proba a renuncia dos fondos concedidos" para acometer obras e inversiones que consideró necesarias y prioritarias para mejorar el municipio "sendo coñecedores e aceptando as condición estipuladas las bases da Deputación". Los populares añadieron que algunas de las obras aprobadas y contempladas en los referidos planes "se incluíron no orzamento ficticio do 2022 aprobado a finais do ano pasado, a sabendas da imposibilidade do cumprimento dos prazos", precisaron.

El portavoz municipal del PP de A Pobra, Manolo Durán, recordó que su formación política ya manifestó en varias ocasiones los riesgos por el retraso "ocasionado pola ineficaz xestión destas obras aprobadas nos diferentes POS" y que advirtieron del perjuicio que tendría la carencia de estos servicios para los vecinos, por un lado, y la repercusuón económica, por otro, "xa que sería imposible executalos co orzamento inicial aprobado debido ao incremento tanto dos custes da man de obra como de materiais precisos". Desde el Partido Popular señalan que desconocen si existe un compromiso por escrito, que sea fiable y contrastable, por parte de la Diputación Provincial de A Coruña con respecto al futuro de ese dinero de las obras a las que se renunció, y subraya que de no haberlo "os vecinos da Pobra non se merecen perder eses fondos pola ineficaz e irresponsable actuación do equipo de goberno".