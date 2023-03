La Policía Local de Ribeira trata de poner freno a las velocidades elevadas en la Rúa Romero Ortiz

Residentes en el entorno del tramo de la Rúa Romero Ortiz al que se le dotó de plataforma única, en pleno casco urbano de Ribeira, han denunciado una vez más que un gran número de vehículos circulan a unas velocidades elevadas o inadecuadas a su paso por ese vial, poniendo nuevamenterecientemente de nuevo esos hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Ribeira. Los responsables de dicha Administración local han dado traslado de esa circunstancia y de las quejas vecinales a la Jefatura de la Policía Local que, pese a que ya había tenido conocimiento de esos hechos hace algún tiempo, al persistir en el tiempo ha tomado la decisión de dar instrucciones a sus agentes para que controlasen de manera preventiva esa situación. De hecho, en la mañana de ayer y por espacio cercaano a las dos horas, un de sus dotaciones se situó Praaa la altura de la Praza de Compostela con un coche patrulla, que tenía el puente encendido, para comprobar la veracidad de las quejas vecinales.

El resultado de dicha vigilancia permitió constatar que efectivamente son una gran mayoría de vehículos los que no respetan la limitación de velocidad para esa zona en la que, pese a no haber señalización específica, por el hecho de tratarse de una zona peatonal residencial, no se pueden exceder los 20 kilómetros por hora. Los agentes municipales pudieron constatar como los conductores empezaron a decelerar al percatarse de la presencia en ese lugar del coche patrulla. Un vecino que reconoció que era una de las personas que denunció esa situación se acercó a los policías locales para agradecerles lo que estaban haciendo y que sus quejas y las de otros residentes finalmente fuesen atendidas. De hecho, se ha podido saber que ese control preventivo se va a repetir en próximos días con el fin de atajar ese problema.

Esa vigilancia se llevó a cabo después de recibirse en el Ayuntamiento varias quejjas de vecinos de dicha calles, y que en la joranda de ayer dos de ellos la formalizasen por escrito, en lasq ue se advertía de la inseguridad generada tras la reforma del referido tramo de dicha calzada para dotarlo de plataforma única y la regulación con semáforos, ha provocado que los conductores de los vehículos no repecten la limitación de velocidad ni a los peatones. Por ello, solicitaron que desde la Administraicón local ribeirense se revisase la situación y que se adoptasen a la mayor brevedad posible medidas de seguridad para los viandantes y de ese modo evitar que se produzca alguna desgracia. En este sentido, losesos residentes propusieron la instalación de badenes, pasos de cebra y señalización relativa a que se está atrvesando por una zona semipeatonal, así como la realización de vigilancia. Por ahora, sólo se ha adoptado esta última, pero que ha permitido comprobar la veracidad de las denuncia de los vecinos.