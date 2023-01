El PP denuncia que la concesionaria del alcantarillado de Boiro vierte aguas fecales en diferentes montes

El portavoz del grupo municipal del PP de Boiro y candidato a la Alcaldía, Fernando García Diéguez, denunció ayer en una comparecencia pública y a través de la difusión de un video unos hechos que considera “gravísimos”. Señaló que en ese audiovisual se pueden ver el vaciado de unas cisternas con aguas fecales por parte de la empresa concesionaria del servicio municipal de mantenimiento del saneamiento en diferentes montes de la localidad, como es el caso de Boiro de Arriba, cerca de donde se ubican los depósitos de agua potable. El edil popular declaró que esa es una práctica muy peligrosa por la contaminación del suelo que provocan esas aguas residuales que acaban filtrándose a los acuíferos que van a las fuentes que utilizan muchos vecinos.



García Diéguez señaló que si el alcalde autorizó esas prácticas debe dimitir inmediatamente, “pois aparte dunha ilegalidade está incurrindo nun posible delito medioambiental”. En caso de que no fuese así y que quienes la permitieron fueron los ediles de Medio Ambiente y de Servicios, debe ser el regidor el que pida la dimisión de uno o de los dos. Y dijo que si eso lo está haciendo la empresa por su propia voluntad “ten que deixar de facer o mantemento no alcantarillado do Concello. É lamentable que unha empresa que ten que levar esas augas á depuradora estè vertendo as mesmas en distintos montes do concello", subrayó”.

Además, el poortavoz de los populares boirenses aprovechó para indicar que Boiro ha pasado de "investir 4 millóns de euros en actuacións que contemplaban saneamentos, como os pozos de bombeo de Subuqueiro e Esteiroou no paseo fluvial do río Breiro, para retirar as augas fecais que se filtraban ao río, a unha invversión casi nula nestes últimos catro anos". De igual modo, García Diéguez manifestó que se perdió una gran oportunidad de sanear el municipio, y que además "non se sanea senón que se verte aos montes".