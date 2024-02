El PP de Ribeira considera un “despropósito” la gestión del gobierno local sobre el aparcamiento del Centenario

El PP de Ribeira considera un “auténtico despropósito” la gestión llevada a cabo por el gobierno local en cuanto a la recuperación del aparcamiento del Centenario y la gestión de las nuevas ordenanzas, “que son máis caras”. Los populares se sienten defraudados porque “pensamos que o Goberno municipal aprobaría antes da súa entrada en vigor, o pasado 25 de xaneiro, os últimos trámites para o rescate definitivo da concesión”.



Sin embargo, apuntan, en estos momentos, “aínda non foron capaces de que as ordenanzas entrasen en vigor, pero, o que é peor, executaron actos de transcendencia económica sobre o aparcamento, como as novas tarifas, sen ter a posesión do mesmo (tanto o pago aos traballadores como a recadación séguense enviando aos administradores concursais)”.



Aseguran además, que “todas estas actuacións fixéronse sen coñecemento dos administradores nin da empresa concesionaria, o que pode levar ao Concello a un novo conflito xudicial pola súa imprudencia ao prexudicar ás partes implicadas na fase de liquidación do concurso”.

Otro de los temas que para el PP, el gobierno local se debería “repensar” es el aumento del precio en la tarifa de verano, que “fará que se multipliquen os coches en procura de aparcamento exterior, multiplicando os problemas para atopar estacionamento”.



Por último, desde el PP de Ribeira entienden que la decisión del gobierno de Pérez Barral de asumir la gestión municipal del aparcamiento es “unha irresponsabilidade neste momento, debido a que non está aprobado o valor do rescate e non se sabe se o Concello poderá facerse cargo da contía do mesmo, polo que o máis sensato sería esperar a ese momento para decidir a mellor opción”.