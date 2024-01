El PP de Ribeira presentó ayer una moción para solicitar el arreglo de la pista de atletismo de A Fieiteira

El grupo municipal del PP de Ribeira, a través de su concejal Álex Vidal, indicó que el miércoles registró una moción para su debate y aprobación en el próximo pleno ordinario de la corporación local en la que solicita la elaboración de un proyecto técnico de mejora de la pista de atletismo “Ana Peleteiro”, que incluirá “un retaping homologado, xaula de lanzamentos e postes de alto de altura e de salto con pértiga”, y que se aprobarse se de traslado a distintas administraciones con competencias para buscar una cofinanciación del proyecto. Desde las filas populares indicaron que la presentación de esta propuesta responde a las conclusiones de las conversaciones que el pasado viernes mantuvo el propio Vidal con representantes del club de atletismo y varios practicantes de ese deporte, y que transcurridas dos décadas de su construcción, y debido al paso del tiempo y a su uso, “encóntrase nunha situación na que os nosos atletas xa non poden adestrar nunhas óptimas condicións e incluso empezan a correr pequenos riscos de lesión”, dijo el edil del PP.

Desde el Partido Popular de la capital barbanzana indican que esa instalación fue realizada hace aproximadamente 20 años, entre 2003 y 2005, y que por ella "pasaron e desfrutaron numerosos atletas e moitos outros deportistas de diferentes disciplinas coa tarefa de prepararse, realizáronse múltiples probas físicas de distintas oposicións e incluso adestrou, adestra e adestrará a nosa medallista olímpica Ana Peleteiro". Álex Vidal indica que "estamos ante un momento no que a Xunta de Galicia está executando a obra do módulo cuberto de atletismo e centro de tecnificación de taekwondo, no cal poderán exercer a preparación durante o inverno nunhas condicións óptimas. Pero non podemos esquecernos de que estes atletas compiten na súa maioría en exterior e para iso tamén dependen de adestrar na pista referida".

Vidal precisa que la mejor manera de lograr un "progreso positivo" para el atletismo en Ribeira pasaría por contar con que los dos escenarios de este deporte gozasen de unas instalaciones modernas "e á altura dos nosos deportistas". Por último, el concejal popular pone en valor que la consecución de una pista homologada, sumada al remate del módulo cubierto, "sería un escenario perfecto para o crecemento do clube de atletismo local, tanto en cantidade como en calidade, e tamén para que atletas de élite puideran ter como referente a localidade de Ribeira para facer as súas preparacións ou iniciar as súas pretemporadas e, ao mesmo tempo de adestrar, poder coñecer todos os nosos marabillosos paraxes turísticos e referenciar Ribeira como localidade acolledora no eido deportivo", concluyó.