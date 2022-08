El PP sostiene que un concurso de ideas para el homenaje de las víctimas de violencia retrasará más el proceso

El portavoz del grupo municipal del PP pobrense, Manuel Durán, manifestó ayer que la propuesta del Ejecutivo local de convocar un concurso de ideas para el diseño del monumento en memoria de las víctimas de violencia de género “es volver a retrasar el proceso” y que no le parece lógico que se sufrague con cargo a un posible remanente de tesorería “cuando hay partida presupuestaria suficiente para acometer una actuación inmediata. De todos modos, el líder popular planeó una propuesta para homenajear a las víctimas de violencias machista, aprovechando las jardineras en las que se retiraron palmeras centenarias y se sustituyeron por olivos, que simbolizan las paz y tranquilidad, y que es un sitio que transmite sosiego y felicidad a las familias, para poner una placa genérica, pero también otra específica para que A Pobra no olvide a Diana, Mónica y Beatriz, víctimas del municipio.





Además, Durán manfiestó que el anuncio realizado por el alcalde, Xoé Lois Piñeiro, y la edila de Igualdade, Charo Varela, "llega tarde" y lo hace después de todo el revuelo mediático que se formó la pasada semana "por la falta de sensibilidad, humanidad y empatía por parte del Gobierno local con la familia de Diana Quer y demás familais que han sufrido el fallecimiento de sus hijas". Tras decir que es justo que se les haga este reconocimiento, el portavoz del PP pobrense les recriminó que la justificación que dieron "no es cierta", y precisó que "lo que no puede ser es que después de transcurridos tres años desde que se aprobó la moción que presentamos, la disculpa por no haber cumplic¡do con ese acuerdo plenario sea la Covid-19, cuando esta empezó en marzo de 2020. Han tenido un año y dos meses para hacer algo".





Pero,desde las filas del partido de la gaviota señalan que aún resulta más doloroso "que ya lo habían debatido en una junta local de gobierno previa al Carme dos Pincheiros y que lo van a hacer con fondos del remanente de tesorería, que puede existir o no. No se cómo han tardado tanto, una semana, en dar explicaciones de porqué no lo habían hecho". Manuel Durán manifestó que que la realidad es que Esta es la forma de actuar de un gobierno al que a veces hay que obligarle a través de redes sociales y los medios de comunicación para que lleve a cabo lo que humanamente hay que hacer. Nos congratulamos que rectifiquen en un tema vital como este, porque socialmente es importante recordar a las víctimas y, sobre todo dar apoyo y cariño a las familias que han sufrido un trágico desenlace. Sirve para que no se olvide y que estas cosas permanezcan en la memoria de los pobrenses y que sirgnifican un gesto de humaanidad para Diana, Mónica y Beatriz y para sus familias", indicaron desde el PP. Durán concluyó que el monumento o la placa que se solicitó deben servir de ejemplo para que sucesos tan dramáticos no vuelvan a pasar ni existir, para concienciar a la gente y "seguir haciendo lo que se debe, y que entre otras cosas, ya propusimos en enero de 2019 con actividades, cursos y reconocimientos para que estas cosas no se repitan más".