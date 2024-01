El PSdeG-PSOE desvela en Boiro su moción para que los concellos pidan a la Xunta coordinación sobre la crisis de pellets plásticos

El secretario xeral del PSdeG-PSOE en A Coruña, Bernardo Fernández, dio a conocer en la lonja de Cabo de Cruz la moción relativa al vertido de pellets plásticos en la costa gallega que se presentará en todos los ayuntamientos. Lo hizo acompañado del teniente de alcalde de Boiro y coordinador comarcal en O Barbanza, Luis Ruiz, e integrantes de la candidatura a las elecciones autonómicas por la provincia, entre los que figura la boirense María Outeiral. “A Xunta de Galicia pretende darlle á volta e acusar de danar a imaxe do produto galego a aqueles que poñen de manifesto a pésima xestión que están facendo da catástrofe”, lamentó Fernández. “A imaxe dos produtos do mar galegos, que son dunha gran calidade, a dana quen non cumpre co seu traballo e minimiza unha problemática tan grave como esta, tardando un mes en actuar e pretendendo responsabilizar a outros da súa ausencia de xestión”, dijo el secretario xeral provincial.



Luis Ruiz afirmó que el Ejecutivo gallego “non asume a súa responsabilidade, xa que incluso mandou unha carta aos concellos para que estes lle desen solución ao problema”. “Isto é ao que nos ten acostumados a Xunta gobernada polo PP”, lamentó el edil boirense. Dijo que van a presentar una moción, precisando que “aínda que a Xunta non é a culpable deste vertido, o que se agarda deles é un mínimo de coordinación e de organización para solucionalo”, subrayó el teniente de alcalde. “Iso é o que lle estaban berrando en Santiago, iso é o que lle berra a nosa veciñanza”, dijo en referencia a la manifestación en protesta en relación a la gestión de esa problemática. Precisó que con su moción se persigue que “se lle proporcionen aos concellos os recursos humanos, económicos e materiais que sexan necesarios para afrontar a crise dos pellets plásticos, e tamén que se busque aos culpables e que sexan estes os que paguen polo que estamos a sufrir”, concluyó Luis Ruiz.

Entre los acuerdos que los socialistas solicitan en la propuesta que se presentará en los diferentes ayuntamientos para su debate y posterior votación en los plenos de las coporaciones municipales contemplan exigir a la Xunta de Galicia "a creación dun comité de crise no que participarán, ademais das autoridades autonómicas -que coordinarán as accións- e o goberno central, a FegamEntre l e todos os alcaldes/as dos municipios afectados, dende o inicio da crise con independencia do nivel que sexa preciso activar, co fin de que poidan participar directamente na resolución do problema". Igualmente, piden la puesta disposición de los ayuntamientos afectados de todos los medios técnicos, económicos y humanos para hacer frente a los trabajos de limpieza y retirada de los pellets plásticos.

Desde el partido del puño y la rosa demanda la realización en colaboración con las universidades y laboratorios de contrastada experiencia de todos los estudios necesarios para "aclarar a composición do material vertido, así coma as posibles afeccións que este poida ter no medio, fauna e flora que serán publicados inmediatamente co fin de garantir a máxima transparencia". Otra de las peticiones pasa por la "elaboración de material informativo que poñerá a disposición de confrarías, asociacións, mercados, peixerías, etc.; para evitar calquera dúbida que as consumidoras e consumidores poidan ter sobre a excelente calidade do produto que se extrae das nosas costas e se comercializa, incluíndo a súa difusión a través das redes sociais e medios telemáticos, evitando facer campañas partidistas como a que fixo a Xunta recentemente". Por último, el PSOE solicita que se centralice y realice, en representación de todos los ayuntamientos y sectores afectados, las gestiones necesarias para la reclamación de los costes en los que incurrieron y están incurriendo los mismos, así como de las posibles indemnizaciones que puedan derivarse como consecuencia de esta situación.