PSOE y PP de Boiro unen sus votos para tumbar una moción del BNG en apoyo a los Bomberos en su conflicto laboral

La moción presentada en el último pleno de la corporación municipal de Boiro por parte del grupo municipal del BNG en apoyo a los Bomberos comarcales, entre los que se encuentran el que tiene sus instalaciones en el polígono industrial de Espiñeira y el que se ubica en el lugar de Xarás, en Ribeira, para que se resuelva su situación de conflicto laboral y que se haga un convenio “no que todos se sintan acollidos”, no prosperó debido a que, aunque contó con el apoyo de los dos concejales nacionalistas y de la edila de Boiro Novo, no lo hicieron así los once representantes del PSOE y PP en dicho pleno



Los populares hablaron de “falacia” y de “desorganización do BNG”, según Fernando García Diéguez, para no apoyar la iniciativa, mientras que desde las filas socialistas indicaron que por las consultas que hicieron en la Diputación de A Coruña no tienen constancia de esa propuesta “e é algo que fai o Bloque ao marxe, e nos fai dudar da súa legalidade”, dijo María Outeiral, quien añadió que deben estar en concordancia las administraciones y saben que están negociando y que en esos procesos siempre hay discrepancias. De todas maneras, afirmó que quieren que el acuerdo sea el mejor para los trabajadores.



Se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa del servicio de cementerios, en la que hubo empate a 8, pero prevaleció el voto de calidad del alcalde. Y salió adelante el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) con 9 votos a favor del PSOE, 5 en contra del PP y las abstenciones de BNG y BN y la ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas, vehículos camper y caravanas, con el rechazo del BNG y las abstenciones de PP y BN.