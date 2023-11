El PSOE propone que la gestión de la plaza de abastos de Rianxo sea indirecta en aras de su dinamización

El PSOE de Rianxo le reclama al Gobierno local liderado por Julián Bustelo a través de una moción que inicie los trámites necesarios para modificar la forma de gestión del mercado municipal, pasando a ser indirecta, fijándose un periodo de máximo de prueba de dos años, con revisión anual para analizar su funcionamiento ye iniciar mecanismos alternativos si fuesen necesarios. Su portavoz, Óscar Rial, señala que, aunque en los últimos años se hicieron intentos para dinamizar este espacio, la plaza de abastos no acaba de lograr “unha ocupación adecuada” que permita que sea un referente para los vecinos.



“Consideramos que a ubicación é boa, máis a configuración de tendas de venta en Rianxo é distinta a do resto da comarca, xa que dispoñemos de bastantes carnicerías, pescaderías, panaderías, fruterías e outras con locais propios sen pagar aluguer, e postos de venda itinerante que dan servizo ás aldeas, o que dificulta, en moitos casos, a ocupación dos postos que oferta esta praza de abastos”, precisó Rial Lago. También indica que “debemos interferir no modelo de xestión, e optar por unha indirecta tal e como se recolle nas modalidades de prestación contempladas no regulamento do mercado municipal de abastos, onde indica que ‘o servizo prestarase en calquera das modalidades previstas na lexislación vixente, ben sexa directa ou indirecta da anterior Lei, dacordo coa modalidade que en cada momento determine o pleno corporativo’. Pero, vemos con sorpresa que, despois de presentar a nosa moción, o propio alcalde inicia a exposición de que en breve se fará a licitación de postos”.



Óscar Rial agrega que esos procesos son lentos y dificultan la ocupación, por lo que considera que lo apropiado sería que esa responsabilidad recayera en la medida de lo posible en las asociaciones de comerciantes “e buscar a fórmula para que, por operatividade e eficiecia nos procesos, se faga así”, precisó. Y añade que de esa manera se dotaría también as ambas asociaciones de la posibilidad de disponer de espacio para dinamizar el pueblo.



El portavoz socialista recordó que el programa electoral de RenC proponía convertir el mercado en referente comercial de los productos locales, realizando mejoras y potenciando la diversificación de funciones, a la vez que buscar financiación para emprazarlo en otra localización. “Consideramos que esta é unha proposta pouco acertada. Poñer a funcionar un mercado para despois cambialo non ten sentido, como tampouco o ten crear na vivenda dos mestres unha aula de estudo, cando xa a temos creada e en funcionamento, non sendo prioritario e restando capacidade operativa a ese espazo”, dijó Rial, quien agregó que habría que buscar un espacio alternativo "desde o momento da cesión para avanzar en caso de non conquerir de forma favorable a proposta", y que de no funcionar esta nueva solución "incidiríamos en destinar este espazo a zona recreativa pechada para ocio xuvenil e parque infantil", concluyó.