La rehabilitación del aula de música de Aguiño se licita por 628.227 euros y perseguirá un ahorro del 73% en el consumo eléctrico

El Ayuntamiento de Ribeira abrió hasta el 26 de marzo el plazo de presentación de ofertas al contrato para ejecutar la rehabilitación del edificio del aula de música de Aguiño, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 628.227 euros. Este poryecto cvontmpla la renovación del inmueble para mejorar su eficiencia energética pasando y lograr un ahorro del 73% en el consumo de energía primaria de origen no renovable. Con la actuación diseñada se persigue racionalizar la presencia del volumen y su relación con otras edificaciones próximas, regularizando la altura de la cornisa con una estructura perimetral paralela. Además de garantizar sus usos principales, se buscará redistribuir algunas superficies para mejorar su organización funcional en torno al espacio central del auditorio, lo que permitirá que funcione de distintas maneras según el momento y el uso que le den las asociaciones.

Así, en esta actuación se contempla la creación de un escenario flexible y adaptado para todo tipo de eventos, tales como conciertos, funciones de teatro y conferencias. Para eso, la idea que se plantea es diseñar unos cubículos móviles de estructura metálica que puedan usarse como extensión del escenario fijo permitiendo ampliarlo o incluso modificar la configuración geométrica del mismo, organizándolo con forma de “T” o rectangular ampliado, adaptándolo en función de la actividad. También se proyecta la opción de la apertura de un hueco con carpinterías abatibles en la fachada hacia la Rúa Manuel Murguía, en donde está diseñado, en combinación con la ventana, una grada de madera y granito para poder abrir el auditorio a la vía pública y, así, hacer posible un uso más heterogéneo tanto do espazo do auditorio mesmo como do espazodel mismo y del espacio público inmediato.

Con el objetivo de lograr el referido ahorro energético previsto, se proyecta un sistema de autoproducción de energía mediante paneles fotovoltaicos, con una instalación de autoconsumo de 10 kilowatios, con 19 módulos de 580 watios que reducirán el consumo de energía fósil para uso del edificio. Igualmente, en aras de conseguir ahorrar en el consumo eléctrico del inmueble, se propone un nuevo sistema de iluminación con tecnología led, sobre todo, lectores led con sensores de presencia en el auditorio central y en la primera sala multiusos, que actualmente está ocupada por la oficina el servicio de Correos, y Down-ligero con sensores de movimiento en el resto de las estancias. En el auditorio se prevé una combinación de luminarias tipo led lineales en la zona con falso techo con proyectores orientados hacia arriba, para proporcionar iluminación indirecta de ambiente.

Regulación con mando

En el espacio central del auditorio se propone un sistema de regulación con mando, que permite programar escenas y controlarlo con una aplicación específica. Para mejorar el acondicionamiento térmico del edificio, se platea la instalación de una capa de aislamiento interior de 10 centímetros de corteza tanto en cubierta como en los paramentos verticales, protegida con una capa de yeso laminado de 12 milímetros de espesor sobre una subestructura de perfiles de acero galvanizado para generar una cámara de aire de 5 centímetros entre el paramento actual y una nueva capa de aislamiento de corteza. Para conseguir ese mismo objetivo se proyecta la sustitución de las carpinterías actuales por otras más eficaces térmicamente, con hojas fijas de acero galvanizado con rotura de puente térmico y otras de menor tamaño practicables de madera para ventilación natural, y que permiten soportar nuevos vidrios dobles más eficaces térmicamente.

Fuentes municipales indican que los problemas existentes en el acústico do edificio se liquidaron gracias al volumen del espacio central del auditorio y la presencia de aislamiento visto poliuretano proxectado en toda la cubierta. En aras de obtener un mejor comportamiento acústico del espacio del auditoriodarle la vuelta al lugar del escenario de modo que el punto de mayor altura del espaco coincida, a su vez, en la vertical del mismo escenario, "e así mesmo para unha mellor reacción acústica do volume deséñase un falso teito acústico para o espazo central de modo que o son distribúase de modo similar por todos os puntos da sala. O resto dos espazos do edifi cio acondiciónanse acusticamente con falsos teitos continuos", conclueron desde el Ayuntamiento ribeirense.