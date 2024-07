Los integrantes más jóvenes de cerca de una treintena de peñas dorneiras recorrieron desde las once de la mañana de ayer las calles y plazas de Ribeira para enfrentarse a las pruebas del Maratasón Infantil, que estaban adaptadas a sus edades, pero que, como en la versión adulta, también perseguían agudizar el ingenio y la destreza de los participantes. Al cierre de la edición, el jurado todavía no había valorado pero, independientemente de lo que suceda, más de 200 chiquillos que se sumaron a este concurso se ganaron disfrutar de una multitudinaria fiesta de la espuma a cargo de Yumi Yai Park en la Praza de España.



Desde las cuarto de la tarde tuvo lugar la actuación del grupo The Tetas Band en el Rock & Dorna de Batea, en la playa de Area Secada, donde desde una hora después tuvo lugar, con la snimación musical de última hora de DJ Matrek, la disputa del trinautlón, con una treintena de peñas participantes, y en la que llegaron a la final Mira Comolusco, Backstreet Bois y The Lirios Tremens, con triunfo para estos últimos. Además, en la caza del parrulo, participaron otras tantas peñas y la victoria fue para Ratos da Illa. Y por la noche se celebró el tradicional Exame de Patróns para las nuevas peñas, y en torno a la medianoche comenzó el esperado concierto de la banda Me Fritos & The Gimme Cheetos.

Hoy será el día grande de la Festa da Dorna, que coincide con el festivo local en la capitla barbanzana. Las actividdes darán comienzo en torno a las once de la mañana en el Malecón con la "Expovarada de Embarcasións", para uqe al mediodía tenga lugar la salida de las mismas en desfile acompañado de la charanga Fanfarria Furruxa en dirección hacia la playa de Coroso y, a su llegada a dicho arenal en torno a las dos y veinte de la tarde, tndrá lugar el pistoletazo de salida de la XXXIV Rejata de Embarcacsións Feitas a Machada e Propulsión a Pan de Millo Jran Premio Cutre Sark, que se desarrollará en el campo de regatas de Coroso.

Una vez rematada una de las pruebas estrella de esta LXXVI singladura de la Festa da Dorna, en torno a las tres de la tarde comenzará la Romería Dorneira, en medio de la cual habrá un "Conserto Antisiesta" amenizado por el grupo Trécola, para luego celebrarse los "Xojos Dorneiros", el Campionato Mundial de Chinchimonei y para las ocho menos cuarto está fijda la concentración dorneira en Bandourrío para salir poco después en el desfile por las calles de la ciudad del Top Secret, que estará acompañado de la percusión de Malandros, Louband y la ya citada Fanfarria Furruxa. Para las 22.42 horas, en el escenario instalado en el Malecón, está programado el concierto estelar de la Festa da Dorna con Mojinos Escozíos, y a las doce y media de la madrugada se procederá a la entrega de la Copa da R.eI., a la que seguirá el concierto de Quinkillada, tras el que se procederá a la "Arriada da Pañoleta" y al "Asalto das Fanequeiras" y la "Entonasión do Miudiño".

La playa de Area Secada albergó la celebración del trinautlón dorneiro | Chechu Río

Los chiquillos disfrutaron en una multitudinaria fiesta de la espuma | Chechu Río

Los niños se sometieron a las duras pruebas del maratasón infantil | Chechu Río

