Rescatada una octogenaria que se cayó en el salón de su casa en Boiro

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro rescató esta mañana a una mujer de 80 años que se había caído en el salón de su casa en el lugar de Triñáns, en la parroquia boirense de Abanqueiro, y no podía moverse. Al parecer, la mujer, que fue operada recientemente de una pierna, llevaba en el suelo desde las siete de la mañana y no fue hasta cuatro horas y media después en que llegó la cuidadora cuando se tuvo conocimiento de esa situación y se movilizó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pero, debido a que no se podía entrar a la vivienda, se solicitó a través del Cenro Integrado de Atención ás emerxencias (CIAE) 112 Galicia la intervención de los medios necesarios para poder facilitar el acceso.

Por ello, hasta el lugar se desplazaron los profesionales del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en Boiro, que lograron entrar por una ventana y seguidamente abrieron la puerta para facilitar la entrada al resto de medios movilizados, entre lo que estaban el 061, para que le prestasen la asistencia sanitaria que precisaba. El personal técnico sanitario procedió a inmovilizar a la víctima, que posteriormentemente fue introducida en el vehículo asistencial para su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. Al lugar del suceso también acudieron la Policía Local y el servicio municipal de Protección Civil, según detalló el 112.