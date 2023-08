Ribeira acogerá el 2 de septiembre la XIX Andaina 50K, en la que habrá la opción de recorrer sólo 28 kilómetros

La capital barbanzana albergará el día 2 de septiembre la XIX Andaina 50k Concello de Ribeira, impulsada por la Asociación de Veciños de Carreira junto con la Administración local, para la que el plazo de inscripciones estará abierto hasta el 30 de agosto, aunque el ritmo "impresionante" de las mismas hace pensar que este viernes ya se podría cerrar de manera oficial este trámite, pues a primera hora de esta mañana ya estaban cubiertas 190 de las 250 plazas ofertadas. Así se dio a conocer en la presentación de ese evento consolidado que tuvo lugar en la sala de juntas del consistorio ribeirense con la participación del alcalde, Luis Pérez Barral; del concejal de Deportes, Xabier Vidal, acompañados de Josefina Maestu e Isidoro Hornillos, en representación de la Federación Galega de Montañismo, y Ramón Sampedro, de la Asociación de Veciños de Carreira.



Vidal dio a conocer detalles de este evento deportivo-social, indicando que tendrá su salida (9.00 horas) y su llegada en el complejo polideportivo de A Fieiteira, y que para conseguir un menor impacto ecológico los participantes deberán llevar sus propios bidones o cantimploras, y vasos de plástico o metal, para que en los siete avituallamientos establecidos, cada siete kilómetros, aproximadamente, puedan rellenarlos. El mandatario local indicó que desde el Ayuntamiento de Ribeira "o queremos agradecer á Asociación de Veciños de Carreira, ao Clube Sachacamiños, a Arousa Neo, ao GAEM, a Protección Civil e á Policía Local polo seu traballo para a organización desta andaina". De igual modo, destacó que este tipo de iniciativas permiten conocer el territorio de Ribeira de una manera "excepcional", además de subrayar que el deporte y la práctica de hábitos saludables deben estar en la vida de las personas. Por último, el primer edil anunció que "seguiremos apostando pola organización deste tipo de eventos que redunda no beneficio da saúde das persoas e tamén no económico e o turístico para o noso municipio”.

Por su parte, la presidenta del referido órgano federativo destacó que esta prueba forma parte de la I Liga Galega de Sendeirismo, compuesta por 16 caminatas, de las que la que ribeirense será la decimosegunda que se celebre ese año. Maestu, añadió que estas andainas permiten realizar turismo de una manera "deportiva e saudable", se refirió a que es la modalidad más practicada por los más de 7.500 personas federadas. Y Hornillos afirmó que la Andaina 50K Concello de Ribeira es una "proba de gran nivel social" y que se incluye dentro de las actividades no competitivas que desarrollan desde la Federación Galega de Montañismo "como é o camiñar". Por último, destacó la "experiencia profunda" que es necesaria para recorrer los 50 kilómetros, cuyo trazado estará convenientemente señalizado -cintas de tela de color naranja y flechas de dirección y puntos de confirmación con pintura verde fluorescente-, refiriéndose también a la alternativa de casi 30 kilómetros para los que no quieran hacer la distancia completa, e incidió en que permiten contribuir a afianzar los hábitos saludables de la población.

Desde la Asociación de Veciños de Carreira, Moncho Sampedro recordó que esta iniciativa surgió en 2003, cuando les presentó el proyecto a los técnicos municipales de Deportes, Miguel Ruiz y Javier Sampedro, que lo apoyaron en un momento en que "as andainas eran algo minoritario, pero co tempo se convertiron nun hábito saudable máis fácil de practicar e recomendado polos médicos". Tras agradecer la implicación de los colaboradores, sin los que sería imposible realizar esta actividad, refiriéndose a Protección Civil, Policía Local, la asociación Arousa Neo y el club de montaña Sachacamiños, manifestó que ellos siguen apostando por mantener la distancia de los 50 kilómetros de caminata, en un momento en el que la gran mayoría se decantan por reducir el recorrido a la mitad, y que junto a ribeira sólo se mantienen las de la comarca de Sar, Entrimo, Brión y Ferrol. De todas maneras, detalló que se establecen dos bucles, uno inicial de 28 kilómetros, al final del cual se pueden retirar los participantes a su paso por A Fieiteira, y otro de 22 kilómetros. De igual modo, Sampedro indicó que el paso por el punto de gran interés como es el Parque Natural de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán limita la cifra de participantes a 250, impidiendo que haya más caminantes en la prueba.

El recorrido del primer bucle, de 28 kilómetros discurrirá por Laxes, Carreiriña, Paseo da Catía, Porto de Aguiño, Peirao Fenicio da Cobasa, Costa de Couso, Lagoa de Vixán, Carreira, Muiños de Amendo, Parque Natural de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán, Artes, Castro da Cidá y Parque Periurbano de San Roque, mientras que el segundo, de 22 kilómetros, lo hará por Abesadas, Fonvevila, Paseo Marítimo de Coroso, Gandarela, Congostra de Subagriño, Petroglifo da Pedra das Cabras, Capela de San Alberte y Parque Periurbano de San Roque. Para una mayor seguridad en caso de dudas sobre el recorrido, los participantes pueden descargarse en sus smartphones el track de Google Maps que se les enviará en los últimos días o mediante lector de código de barras en el lugar de salida. Habrá varios controles de paso en los avituallamientos por los que los participantes deberán pasar en unos tiempos mínimos y máximo. "Debido a que o operativo de seguridade nos obriga a ter voluntarios en cada cruce de estradas, para optimizar os recursos dos que dispomos, este ano retomamos as restriccións de paso, sendo estas concebidas para realizar andando", dijo Moncho Sampedro.

En este sentido, precisó que esos controles de paso se establecieron para realizar a una velocidad mínima de 4,5 kilómetros por hora, por lo que los 50 kilómetro se deberán recorrer en un máximo de 11 horas, y una velocidad máxima de 7,15 kilómetros por hora, es decir, completar la andaina en un mínimo de siete horas. El precio de la inscripción es de 16 euros para quienes estén inscritos en la Federación Galega de Montañismo y de 18 euros para los que no estén federados. A partir de las ocho de la tarde habrá una fiesta en la que se servirán paella y bebidas para los participantes y acompañantes, y se celebrará un sorteo de obsequios. Además, los caminantes podrán hacer uso de los vestuarios y las duchas del complejo polideportivo de A Fieiiteira, y de 16.00 a 20.00 horas estará a su disposición de manera exclusiva la piscina y el spa, debiendo acudir de manera obligatoria con bañador, chanchas y gorro.