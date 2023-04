Ribeira albergará este mes un musical en homenaje a Enrique Paisal, espectáculos teatrales, cuentacuentos y talleres

La programación de “Abril Mes dos Libros” de Ribeira contempla cuentacuentos infantiles de la mano de Charo Pita con "Porco porquiño, ensíname o camiño", A Chalana con "Pequena fauna do cantigueiro de Cotobade" y Carmen Penim con "A fraga de pasacorrendo" en el centro Lustres Rivas, en tanto que en el auditorio habrá tres espectáculos de Títeres Cachirulo con "A cabeza do dragón", Raquel Queizás con "Cinema Marabillas" y Culturactiva con "As alumnas", que se dirigen a los estudiantes, y habrá un seminario en colaboración con la USC, “Principais indicacións actuais da Balneoterapia”. Otro evento es el musical “Unha noite na eira do trigo, en homenaje a Los Tamara en el puerto de Palmeira el día 22 (21.00) y servirá para rendir tributo a uno de sus componentes, Enrique Paisal, director y fundador del conservatorio y coral municipal.

El Museo Municipal ofertará 4 talleres para escolares bajo el nombre “Cóntoche un traxe” con Montse Rivera, una de las componente de Leilía, que este año deja los escenarios después de tres décadas sobre ellos, y que realizará a través de una manera sencilla y original un recorrido en el tiempo para ver como era el vestuario de los antepasados gracias a la colección en miniatura de trajes gallegos realizados de modo artesanal por Magdalena Bringas y que fue donada al Ayuntamiento y que se alberga en la segunda planta del museo municipal de la capital barbanzana. Además, habrá intercambios escolares entre Ribeira y Vila Real dentro del Eixo Atlántico 2023.

En otro orden de cosas, el Malecón de Ribeira acogerá mañana, a partir de las nueve de la noche y hasta las tres de la madrugada, como horario límite, un evento musical organizado por la Asociación Social e Cultural de Bandourrío, que servirá para celebrar el quinto aniversario de Toxo Telecom, en el que se contará con las actuaciones de Los Platinos con “A banda sonora da túa vida”, la Orquesta Cinema y, como cierre, DJ Mateo Abelleira en la Disco Móbil Radikal.