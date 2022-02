Roban en la casa del exalcalde Xosé Deira y se llevan un botín de más de 14.000 euros en dinero y joyas

El exalcalde boirense Xosé Deira y su familia se llevaron a última hora de la tarde del lunes posiblemente el mayor susto de sus vidas con el robo del que fueron objeto en su vivienda del lugar de Exipto, en la parroquia de Abanqueiro, y que casi no les ha permitido dormir desde entonces. Aunque según fueron pasando las horas, su estado de ánimo fue mejorando, llegando a manifestar a media tarde que “estou ben”, horas antes reconocía que “caéusenos o mundo enriba” y que estaban todos “moi afectados”.





El propio Deira indicó que había salido junto a su esposa de su domicilio un momento para llevar a su nieta a la piscina al casco urbano de Boiro y que al regresar se encontraron “a casa feita un cristo, pois desvalijaron todo”. A falta de hacer un recuento o inventario de lo que les falta, por ahora saben que les llevaron cerca de 6.000 euros en metálico y una treintena de joyas, entre cadenas, pendiente, anillos, pulseras, relojes y otras de diferentes miembros de la familia y que valoró en unos 8.000 euros, y entre las que contabilizó tres plumas y un bolígrafo, todos ellos de oro, y una pluma de plata que le regalaron los funcionarios del Concello. El exalcalde indicó que los cuadros, algunos de ellos de pintores de reconocido prestigio, aparecieron arrancados de los sitios donde estaban colgados, lo que le hace sospechar que los ladrones pudieron estar buscando una caja fuerte en las paredes.





Se ha podido saber que los ladrones, que se sospecha que podría tratarse de una banda organizada itinerante, estuvieron entre las 20.17 y 20.48 horas del lunes en el interior de la casa, a la que llegaron a través de un taller contiguo, para luego acceder a una huerta posterior y forzar una ventana para luego entrar. Según las primeras informaciones, fueron dos ladrones los que entraron en la vivienda y, al parecer, lo hicieron a cara descubierta, mientras que otro individuo les aguardaba en el exterior y dentro de un vehículo por si eran descubiertos y tenían que huir a toda velocidad.





La unidad judicial de la Guardia Civil de Noia se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo una inspección ocular del inmueble y recogió huellas y pruebas que permitan avanzar en las pesquisas. Aunque oficialmente no ha trascendido nada del trabajo realizado, parece que cuentan con cierto material probatorio que les permita identificar a los ladrones, aunque saben que no va a ser una tarea fácil. Deira manifestó que hace unos diez días había notado que le vigilaban y se lo comentó a su mujer, pero que decidieron no darle mayor importancia.