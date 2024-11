Sanidade cubrirá la plaza de un médico en Aguiño con un facultativo del centro de salud de Ribeira, al que refuerza con tres

La Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza enviará a partir del martes, 5 de noviembre, al consultorio periférico de Aguiño y por un periodo mínimo de un par de meses, hasta que haya el concurso de traslados, a una médico de Atención Primaria titular de una plaza en el centro de salud de Ribeira. Así, desde dicho departamento de la Consellería de Sanidade buscan paliar la delicada situación respecto de la cobertura médica en la parroquia aguiñense, que se quedó sin sus dos facultativos pues, a la baja de larga duración de una, se sumó la jubilación de la otra, y los pacientes no tienen quien les atienda, salvo que sean derivados al ambulatorio de la capital barbanzana, como viene sucediendo desde hace semanas. Los responsables sanitarios les plantearon a los médicos del centro de salud de Ribeira la opción de ocupar temporalmente esa plaza y una doctora mostró interés en la misma.



Pero, a diferencia de otras ocasiones en las que también se mandó a un médico de otro destino para que desempeñase su labor en otro ambulatorio, algo a lo que los críticos con esa decisión denunciaban que “estase desvestindo un santo para vestir outro”, en esta ocasión ocurre algo diferente. Desde la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza ha decidido dotar al centro de salud de la capital ribeirense con otros tres facultativos, atendiendo con uno de ellos el cupo de pacientes que tenía esa facultativa, y los otros dos para cubrir la ausencia de compañeros, ya quedasen vacantes o por bajas de sus titulares. “Parece que algo está cambiando na forma de xestionar os recursos”, señalan profesionales sanitarios ribeirenses.

Movilización

Mientras tanto, ayer al mediodía se desarrolló delante del consultorio periférico de Aguiño una segunda concentración, con alrededor de 200 participantes, una cifra superior a la del viernes pasado. José Carou, enfermero en dicho centro de salud, insistió en pedir que se resuelva esa situación y se cubran las plazas de los dos médicos al 100%, pues son casi 2.000 cartillas, sobre todo la del facultativo que se jubiló, que era algo que se sabía hace mucho tiempo y que no entienden porque no se previó cubrirla. Añadió que para hacer frente a esa situación “intentamos repartir aos pacientes, pero co que temos, non se pode facer máis”, y se están derivando pacientes a Ribeira, “que xa está sobrecargado e ao final é un trastorno para todo o mundo”. Y recordó que sólo les mandan algún médico por horas algunos días, pero que de eso se enteran uno o dos días antes.



Ante esta situación, que los vecinos, trabajadores y representantes políticos que respaldaron la movilización indicaron que es “insostenible”, el concejal de Sanidade, Juan Luis Furones, reclamó una solución sanitaria a este problema “exclusivamente economicista”. Precisó que la Consellería de Sanidade no es la de Facenda y que si hay que buscar médicos que lo hagan “incluso debaixo das pedras” y que “se hai que pagarlles aparte, que o fagan” para que “a poboación que paga os seus impostos esté ben cuberta”.

Testimonio de una afectada

Entre las personas que se concentraron delante del consultorio aguiñense se encontraba una desesperada María Teresa Galindo, que manifestó que su marido se encuentra encamado, que ni se levanta, ni come "e cada vez vaia a menos" debido a que no hay una médico para que valore a súa enfermidade. "Eu estou desfeita e véxome imposibilitada e non sei o que facer. Viñen a falar co practicante e a solución que me da é levalo para o Hospital do Barbanza, pero eu non podo facelo soa e terei que esperar ao luns por uns sobriños para facelo".

Galindo González añadió que eso no serái necesario si hubiera médico en el ambulatorio de la parroquia, y precisó que "é unha vergonza que con tantos que somos no pobo que non haxa un médico". Quiso hacer una petición para que "os que mandan arriba" manden, por lo menos, un facultativo para atender a su marido y a todos los que, como él, están imposibilitados em la cama o que les haga falta, para que acuda a mirarlos "e que non se cubran os papeis nos que din que se pode valer por si mesmo, cando non é así".